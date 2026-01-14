غیرت کے نام پر قتل کے مقدمہ کی تفتیش میں اہم پیشرفت، مقتولہ کا بھائی گرفتار

پیرودھائی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے غیرت کے نام پر قتل کے مقدمہ کی تفتیش میں اہم پیشرفت ہے جب کہ اشتہاری گرفتار کرلیا گیا۔
ترجمان راولپنڈی پولیس نے کہا کہ زیر حراست اشتہاری مقتولہ کا بھائی ہے، زیر حراست اشتہاری مقتولہ کے قتل، جرگے اور تدفین میں شامل تھا، مجرم سے تفتیش کرتے ہوئے ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کیا جائے گا۔
مقدمہ میں قبل ازیں 16 ملزمان جن میں مقتولہ کا والد،چچا،مقتولہ کے پانچ بھائی،سربراہ جرگہ، سربراہ جرگہ کا بھائی، سیکرٹری قبرستان، گورکن، سابقہ خاوند، رکشہ اور گاڑی ڈرائیورز، محلے دار اور ایک کرایہ دار کو گرفتار کیا جاچکا ہے۔
ایس پی راول سعد ارشد نے کہا کہ سنگین مقدمہ میں ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔