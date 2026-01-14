پاکستان میں ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے اب نہ صرف جدت کی علامت بن چکا ہے بلکہ سرمایہ کاری اور کاروباری مواقع کے حوالے سے بھی عالمی توجہ حاصل کر رہا ہے۔
اسی سلسلے میں پاکستان کا ممتاز اور عالمی معیار کا ٹیکنالوجی ایونٹ آئی ٹی سی این ایشیا 2026، 17 سے 19 جنوری تک لاہور میں منعقد ہوگا۔
ایونٹ کے منتظمین کے مطابق تین روزہ نمائش میں 800 سے زائد اسٹالز لگائے جائیں گے، جبکہ دنیا بھر سے 3,500 سے زائد معروف ٹیکنالوجی کمپنیاں شرکت کریں گی۔ نمائش میں وفاقی و صوبائی وزراء، صنعتکار، بین الاقوامی ماہرین، سرمایہ کار اور 100 سے زائد غیر ملکی وفود کی شرکت متوقع ہے۔
عالمی سطح کے ٹیک ماہرین نے آئی ٹی سی این ایشیا 2026 میں شرکت پر دلی مسرت اور جوش و خروش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا آئی ٹی شعبہ خطے میں تیزی سے ایک مضبوط ڈیجیٹل مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔
اس موقع پر گروپ ڈائریکٹر ای کامرس گیٹ وے عمیر نظام نے کہا کہ وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کونسل (SIFC) کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ’’رائزنگ پاکستان‘‘ کا وژن دیا، جس سے آئی ٹی سیکٹر میں اعتماد اور سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلے ہیں۔
منتظمین کے مطابق آئی ٹی سی این ایشیا گزشتہ دو دہائیوں سے پاکستان کو خطے میں ٹیکنالوجی اور جدت کا ابھرتا ہوا مرکز بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ آئی ٹی سی این ایشیا 2026 پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی جانب ایک مضبوط، فیصلہ کن اور دور رس قدم ثابت ہوگا۔
ایس آئی ایف سی کی مؤثر معاونت نے آئی ٹی سیکٹر میں نئی جہتیں متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کو عالمی سطح پر مضبوط بنیاد فراہم کی ہے، جس سے ملکی آئی ٹی صنعت کو بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی میں مدد مل رہی ہے۔