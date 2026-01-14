آئی ٹی سی این ایشیا 2026، پاکستان کے آئی ٹی شعبے میں جدت اور کاروباری مواقع کا نیا باب

ایونٹ کے منتظمین کے مطابق تین روزہ نمائش میں 800 سے زائد اسٹالز لگائے جائیں گے

ویب ڈیسک January 14, 2026
facebook whatsup

پاکستان میں ٹیکنالوجی کا شعبہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے اب نہ صرف جدت کی علامت بن چکا ہے بلکہ سرمایہ کاری اور کاروباری مواقع کے حوالے سے بھی عالمی توجہ حاصل کر رہا ہے۔

اسی سلسلے میں پاکستان کا ممتاز اور عالمی معیار کا ٹیکنالوجی ایونٹ آئی ٹی سی این ایشیا 2026، 17 سے 19 جنوری تک لاہور میں منعقد ہوگا۔

ایونٹ کے منتظمین کے مطابق تین روزہ نمائش میں 800 سے زائد اسٹالز لگائے جائیں گے، جبکہ دنیا بھر سے 3,500 سے زائد معروف ٹیکنالوجی کمپنیاں شرکت کریں گی۔ نمائش میں وفاقی و صوبائی وزراء، صنعتکار، بین الاقوامی ماہرین، سرمایہ کار اور 100 سے زائد غیر ملکی وفود کی شرکت متوقع ہے۔

عالمی سطح کے ٹیک ماہرین نے آئی ٹی سی این ایشیا 2026 میں شرکت پر دلی مسرت اور جوش و خروش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا آئی ٹی شعبہ خطے میں تیزی سے ایک مضبوط ڈیجیٹل مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔

اس موقع پر گروپ ڈائریکٹر ای کامرس گیٹ وے عمیر نظام نے کہا کہ وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کونسل (SIFC) کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ’’رائزنگ پاکستان‘‘ کا وژن دیا، جس سے آئی ٹی سیکٹر میں اعتماد اور سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلے ہیں۔

منتظمین کے مطابق آئی ٹی سی این ایشیا گزشتہ دو دہائیوں سے پاکستان کو خطے میں ٹیکنالوجی اور جدت کا ابھرتا ہوا مرکز بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ آئی ٹی سی این ایشیا 2026 پاکستان کے ڈیجیٹل مستقبل کی جانب ایک مضبوط، فیصلہ کن اور دور رس قدم ثابت ہوگا۔

ایس آئی ایف سی کی مؤثر معاونت نے آئی ٹی سیکٹر میں نئی جہتیں متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کو عالمی سطح پر مضبوط بنیاد فراہم کی ہے، جس سے ملکی آئی ٹی صنعت کو بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی میں مدد مل رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

 Jan 14, 2026 12:38 PM |
پاکستان فلم انڈسٹری ری وائیو ہو ہی نہیں سکتی، سید نور

پاکستان فلم انڈسٹری ری وائیو ہو ہی نہیں سکتی، سید نور

 Jan 14, 2026 01:05 PM |
شاہد کپور کی نئی فلم ’او رومیؤ‘ مشکلات کا شکار، ریلیز نہ کرنے کا مطالبہ

شاہد کپور کی نئی فلم ’او رومیؤ‘ مشکلات کا شکار، ریلیز نہ کرنے کا مطالبہ

Jan 14, 2026 10:57 AM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کا دو ارب 75 کروڑ ڈالر مالیت کے بین الاقوامی بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ

Express News

سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ؛ نرخ تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئے

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان

Express News

4 برس میں برآمدات 60 ارب ڈالرز تک بڑھانے کا ہدف

Express News

پاکستان گیس پائپ لائن معاہدہ ختم کرنے اور ایران 10 سالہ توسیع کا خواہاں

Express News

امریکی کمپنی نے پاکستان میں جدید ڈیجیٹل مالی نظام کے امکانات کو روشن قرار دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو