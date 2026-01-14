پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ، اہم قانون سازی متوقع

 پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں مجموعی طور پر 29بل منظوری کے لیے پیش ہوں گے

ویب ڈیسک January 14, 2026
پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 20جنوری کو طلب کرنے کا فیصلہ  کرلیا گیا۔

وزارت پارلیمانی امور نے سمری ارسال کر دی، مشترکہ اجلاس 20جنوری صبع 10:30پر طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا،  اجلاس میں اہم قانون سازی ہو گی۔

 پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس میں مجموعی طور پر 29 بل منظوری کے لیے پیش ہوں گے،  18نجی اور 11 حکومتی بل منظوری کے لیے پیش ہوں گے۔ 

ذرائع نے کہا کہ 24بل صدر کی منظوری کے بغیر واپس کئیے گئے جو مشترکہ اجلاس میں پیش ہوں گے، پانچ نئے بل اجلاس میں پیش کیئے جائیں گے۔

جنرنلسٹ پروٹیکشن بل،  ڈومیسٹک وائلنس کا بل، مختلف جامعات کے نجی و سرکاری بل،  قومی کمیشن برائے انسانی حقوق میں ترمیم کا بل سمیت دیگر اہم بل شامل ہیں۔
