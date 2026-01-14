انڈسٹریز پر سوئی سدرن گیس کمپنی کے کیپٹو ٹیرف کا نفاذ غیر آئینی قرار

ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو انڈسٹریز پر سوئی سدرن گیس کمپنی کے کیپٹو ٹیرف کے نفاذ کیخلاف درخواست کی سماعت ہوئی

کورٹ رپورٹر January 14, 2026
facebook whatsup

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے انڈسٹریز پر سوئی سدرن گیس کمپنی کے کیپٹو ٹیرف کے نفاذ کو غیر آئینی قرار دیدیا۔

ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو انڈسٹریز پر سوئی سدرن گیس کمپنی کے کیپٹو ٹیرف کے نفاذ کیخلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔

درخواستگزار کے وکیل نے موقف دیا کہ صنعتوں پر کیپٹو ٹیرف کے اطلاق سے سے پروڈکشن لاگت میں اضافہ ہوگا۔

عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے صنعتوں پر کیپٹو ٹیرف کے اطلاق کو غیر آئینی قرار دیدیا۔ عدالت نے اب تک وصول کیئے گئے واجبات کو آئندہ بلوں میں ایڈجسٹ کرنے کی ہدایت کردی۔

سوئی سدرن گیس کمپنی نے فروری 2025 میں صنعتوں پر کیپٹو ٹیرف عائد کیا تھا۔ درجنوں صنعتوں نے اس ٹیرف کیخلاف درخواستیں دائر کی ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

 Jan 14, 2026 05:16 PM |
اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

 Jan 14, 2026 04:25 PM |
فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

 Jan 14, 2026 12:38 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں گیس کا بدترین بحران جاری، صارفین کا گیس کمپنی کیخلاف کارروائی کا مطالبہ

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے 8 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا

Express News

اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بشریٰ بی بی کی ملاقات کرادی گئی

Express News

پشاور میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو قتل کرنے والے ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

Express News

افغان سرحدی نقل و حرکت منظم کرنے سے پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی

Express News

قلات؛ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 4 دہشتگرد ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو