جب پتا چلے کہ آپکی ایکس دوبارہ شادی کررہی ہے؛علی ترین کا ملتان سلطان کی نیلامی پر ردعمل

نیلامی کے اعلان کے بعد ملتان سلطانز کے سابق مالک علی ترین نے منفرد انداز میں ردعمل دیتے ہوئے تصویر شیئر کی

ویب ڈیسک January 14, 2026
پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان کی نیلامی کے باضابطہ اعلان کے بعد ملتان سلطان کے سابق مالک علی ترین نے منفرد ردعل دیا۔

پاکستان سپر لیگ 11 میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملتان سلطان کے معاملات پہلے خود چلانے کا اعلان کیا اور اب پی سی بی نے پی ایس ایل کی ٹیم ملتان سلطانز کی نیلامی کا بھی باضابطہ اعلان کردیا۔

اس سلسلے میں باقاعدہ اشتہار بھی جاری کردیا گیا ہے جس کے تحت ملتان سلطانز خریدنے کے خواہشمند 30 جنوری تک بڈز جمع کراسکتے پیں۔

ملتان سلطانز کی نیلامی کے لیے باقاعدہ اشتہار جاری کرنے کے بعد ملتان سلطانز کے سابق مالک علی ترین نے منفرد انداز میں ردعمل دیتے ہوئے تصویر شیئر کی۔

Express News

علی ترین نے ملتان سلطانز کی ملکیت چھوڑنے کا اعلان کردیا

Express News

علی ترین کی پی سی بی پر شدید تنقید، لیگل نوٹس پھاڑ دیا

اپنی شیئر کی گئی تصویر کے ساتھ انہوں نے ملتان سلطان کے حوالے سے ردعمل دیتے ہوئے لکھا کہ جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کی ایکس دوبارہ شادی کر رہی ہے۔

صارفین کی جانب سے بھی ان کے اس طرح کے ردعمل پر دلچسپ تبصرے جاری ہیں۔

یاد رہےکہ پی سی بی نے معاہدے کی خلاف ورزی اور پی ایس ایل کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی مہم پر ملتان سلطانز کے مالک علی ترین کو نوٹس جاری کیا تھا جس پر علی ترین نے ٹیم سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے قانونی نوٹس پھاڑ دیا تھا۔
