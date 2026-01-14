راولپنڈی:
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی اور سابق وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ 8 فروی کی احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ اپوزیشن اتحاد کی ہے۔
علیمہ خان نے اپنے وکیل فیصل ملک کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سے کہا بانی پی ٹی آئی نے عدلیہ کی آزادی کے لیے پرامن احتجاج کا کہا تھا، آپ کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے پر ہمیں ہی جیلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملک میں قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، بانی نے کبھی نہیں کہا میرے لیے باہر نکلو، اگر عدالتوں سے انصاف مل رہا ہوتا تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی، اڈیالہ جیل کے باہر قرآن خوانی کو بھی جرم بنایا جا رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو غیر قانونی طریقے سے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، گزشتہ رات ہم جب گھر واپس روانہ ہوئے تو روات تھانے کے ایس او نے ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا، پولیس نے گزشتہ رات ہمارے لوگوں کی گاڑیاں بھی قبضے میں لے لیں۔
علیمہ خان نے کہا کہ ہماری تین خواتین کارکنان کو پولیس نے کل گرفتار کیا، 8 سے زائد گاڑیاں کل پولیس اٹھا کر لے گئی، 5 لاکھ روپے ہر کارکن سے تاوان مانگا جا رہا ہے، تھانہ روات کے ایس ایچ او کے خلاف کون اب درخواست دے گا۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں نے گاڑیاں چھڑوانے کے لیے پولیس کو پیسے دیے ہیں، ہم عدلیہ کو آزاد کرنے نکلے تھے لیکن ہمیں ہی جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔
عمران خان کی بہن نے بتایا کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کے لیے کچھ کتابیں عدالت کو دی ہیں، عدالت کا شکریہ وہ ہماری کتابیں جیل میں پہنچاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ 8 فروری کی کال ہمارے الائنس کی ہے عمران خان کی نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کی ہدایت کی ہے۔
علیمہ خان کیس پر 6 گواہاں پر جرح کرلی، وکیل فیصل ملک
علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک نے کہا کہ آج علیمہ خان کے کیس میں 6 گواہان پر جرح کرلی ہے، ایک گواہ نے سوشل میڈیا سے ویڈیوز ڈاون لوڈ کی ہیں، سوشل میڈیا سے ڈاون لوڈ ویڈیوز میں احتجاج کا کہیں ذکر نہیں ہے، ویڈیوز سے متعلق کوئی ثبوت نہیں دیا گیا یہ کس سورس سے لی گئیں۔
فیصل ملک نے بتایا کہ کوئی قابل اعتراض بات سامنے نہیں آئی، پراسیکیوشن جرح کے دوران بے جا مداخلت کرتی رہی، کوئی مواد ابھی تک سامنے نہیں آیا جس میں علیمہ خان پر الزامات ثابت ہوں۔
ان کا کہنا تھا کہ تمام گواہان کا تعلق پولیس سے ہے، پنجاب پولیس اس وقت حکومت پنجاب کے ماتحت ہے۔
علیمہ خان کیس کی سماعت
راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان کے خلاف دائر 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت کی۔
عدالت نے استغاثہ کے 6گواہان پر جرح مکمل کی اور سماعت کل (جمعرات) تک ملتوی کردی۔
انسداد دہشت گردی عدالت کے حکم پر تھانہ صادق آباد کا روزنامچہ عدالتی تحویل میں لے لیا گیا اور استغاثہ کے مزید 11 گواہان کو جرح کے لیے جمعرات کو طلب کرلیا گیا۔
راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے اڈیالہ جیل کے ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ علی شاہ کو بھی دوبارہ طلب کر لیا ہے۔