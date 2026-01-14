ہونڈا کا 62 برس بعد اپنا لوگو تبدیل کرنے کا فیصلہ

موجودہ لوگو کو ہونڈا آٹو موبِلز کی نمائدنگی کے لیے پہلی بار 1963 میں متعارف کرایا گیا گیا تھا

ویب ڈیسک January 14, 2026
گاڑیاں بنانے والی مشہور جاپانی کمپنی ہونڈا موٹر کارپوریشن نے اپنا نیا لوگو متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔

ہونڈا آٹو موبِل پروڈکٹس اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے ہمیشہ 'H' کا نشان استعمال کیا جاتا رہا ہے۔

Express News

ایلون مسک کو خلامیں مزید 7500سیٹلائٹس لانچ کرنے کی اجازت

اس ’H‘ کے نشان کی نئی جنریشن کی برقی گاڑیوں (جن میں ہونڈا 0 سیریز شامل ہے) کی وجہ سے تجدید کی گئی ہے۔

لوگو میں تبدیلی کا مقصد کمپنی کے وقت کے ساتھ بدلنے کے عہد اور نئے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے اور جدت اختیار کرنے کے مزاج مزاج کی ترجمانی کرتا ہے۔

نیا H کا نشان نئی جنریشن کی برقی گاڑیوں کے ساتھ جاری کیا جائے گا۔ جدید جنریشن کی ہائبرڈ الیکٹرک (ایچ ای وی) ماڈلز مارکیٹ میں 2027 میں فروخت کے لیے پیش کیے جائیں گے۔
