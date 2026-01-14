گاڑیاں بنانے والی مشہور جاپانی کمپنی ہونڈا موٹر کارپوریشن نے اپنا نیا لوگو متعارف کرانے کا اعلان کر دیا۔
موجودہ لوگو کو ہونڈا آٹو موبِلز کی نمائدنگی کے لیے پہلی بار 1963 میں متعارف کرایا گیا گیا تھا۔ ہونڈا آٹو موبِل پروڈکٹس اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے ہمیشہ ’H‘ کا نشان استعمال کیا جاتا رہا ہے۔
اس ’H‘ کے نشان کی نئی جنریشن کی برقی گاڑیوں (جن میں ہونڈا 0 سیریز شامل ہے) کی وجہ سے تجدید کی گئی ہے۔
لوگو میں تبدیلی کا مقصد کمپنی کے وقت کے ساتھ بدلنے کے عہد اور نئے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے اور جدت اختیار کرنے کے مزاج مزاج کی ترجمانی کرتا ہے۔
نیا H کا نشان نئی جنریشن کی برقی گاڑیوں کے ساتھ جاری کیا جائے گا۔ جدید جنریشن کی ہائبرڈ الیکٹرک (ایچ ای وی) ماڈلز مارکیٹ میں 2027 میں فروخت کے لیے پیش کیے جائیں گے۔