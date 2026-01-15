خواتین کے مختلف گروپس کے ایک اتحاد، ٹیکنالوجی واچ ڈاگز اور سماجی کارکنوں نے ٹیکنالوجی کمپنیوں گوگل اور ایپل سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اور اس کے چیٹ بوٹ گروک کو اپنے ایپ اسٹورز سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔
بدھ کے روز شائع ہونے والے کھلے خط میں ان گروہوں نے ایلون مسک کے ان پلیٹ فارمز پر غیر قانونی مواد بالخصوص خواتین اور بچوں سے متعلق جنسی، توہین آمیز اور پُر تشدد تصاویر بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ان گروہوں کا کہنا ہے کہ یہ عمل دونوں کمپنیوں کے قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی ہے۔
فیمنسٹ گروپ الٹرا وائلٹ، دی نیشنل آرگنائزیشن فار ویمن، لبرل گروپ موو آن اور پیرنٹس ٹوگیدر کی جانب سے کیے جانے والے اس اقدام کا مقصد ایلون مسک پر دباؤ بڑھانا ہے۔
الٹرا وائلٹ کی کمپین ڈائریکٹر جینا شرمن کا کہنا تھا کہ یہ اتحاد ایپل اور گوگل سے پُر زور اپیل کر رہا ہے کہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا جائے۔