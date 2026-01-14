بگ بیش لیگ؛ زمان خان نے شاندار بولنگ کی بدولت اپنی ٹیم کو بظاہر ہارا ہوا میچ جیتوا دیا

پاکستان کے زمان خان نے آخری اوور میں 6 رنز کا کامیابی سے دفاع کیا

ویب ڈیسک January 14, 2026
facebook whatsup

بگ بیش لیگ میں پاکستان کے فاسٹ بولر زمان خان نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو یادگار فتح دلا دی۔

بدھ کو کھیلے گئے میچ میں برسبین ہیٹ نے ہوبارٹ ہریکینز کو محض 3 رنز سے شکست دی جس میں فیصلہ کن کردار زمان خان کے آخری اوور نے ادا کیا۔

میچ کے آخری اوور میں ہوبارٹ ہریکینز کو جیت کے لیے صرف 6 رنز درکار تھے، تاہم زمان خان نے دباؤ میں غیر معمولی بولنگ کرتے ہوئے حریف ٹیم کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ انہوں نے اوور کی پہلی گیند ڈاٹ کرائی، دوسری گیند پر صرف ایک رن دیا جبکہ تیسری اور چوتھی گیند پر بھی بیٹرز کوئی رن نہ بنا سکے۔

مزید پڑھیں

Express News

بگ بیش میں وارنر نے امپائر سے زمان خان کی شکایت لگا دی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پانچویں گیند پر زمان خان نے اہم وکٹ حاصل کر کے ہوبارٹ ہریکینز کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جبکہ آخری گیند پر صرف ایک رن اسکور ہوا۔ اس طرح زمان خان نے آخری اوور میں صرف 2 رنز دے کر 6 رنز کا کامیابی سے دفاع کیا اور برسبین ہیٹ کو بظاہر ہارا ہوا میچ جتوا دیا۔

زمان خان کی اس شاندار کارکردگی کو شائقین کرکٹ کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے جبکہ ان کے اس اعصاب شکن اوور کو بگ بیش لیگ کے یادگار لمحات میں شمار کیا جا رہا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

 Jan 14, 2026 05:16 PM |
اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

 Jan 14, 2026 04:25 PM |
فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

 Jan 14, 2026 12:38 PM |

متعلقہ

Express News

آئی سی سی مینز انڈر 19 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں پاکستان نے امریکا کو شکست دیدی

Express News

کوہلی، روہت اور گمبھیر سے متعلق بھارتی بیٹنگ کوچ کا اہم بیان!

Express News

پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا کارنامہ سر انجام دے دیا

Express News

شاداب خان نے بگ بیش لیگ 15 کے بقیہ میچز نہ کھیلنے کا اعلان کر دیا

Express News

آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ جیتنا مشن ہے، سمیر منہاس

Express News

آئی سی سی کا انڈر 19 ورلڈ کپ کیلیے میچ آفیشلز کے پینل کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو