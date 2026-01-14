ویرات کوہلی، سچن ٹنڈولکر کا ایک اور ریکارڈ لے اڑے

ویرات کوہلی نے یہ کارنامہ نیوزی لینڈ کے خلاف راج کوٹ میں شیڈول دوسرے ایک روزہ میچ میں انجام دیا

ویب ڈیسک January 14, 2026
facebook whatsup

بھارتی کرکٹ آئیکون ویرات کوہلی نے ماسٹر بلاسٹر سچن ٹنڈولکر کا ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔

نیوزی لینڈ کے خلاف راج کوٹ میں جاری ایک روزہ سیریز کے دوسرے میچ میں سابق کپتان ویرات کوہلی نے 23 رنز اسکور کیے اور بھارت کی جانب سے نیوزی لینڈ کے خلاف سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے بازوں کی فہرست میں سچن ٹنڈولکر کو پیچھے چھوڑ دیا۔

البتہ، عالمی سطح پر وہ نیوزی لینڈ کے خلاف سب سے زیادہ رنز اسکور کرنے والے دوسرے بلے باز بن گئے ہیں۔

نیوزی لینڈ کے خلاف سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹرز کی فہرست میں پہلے نمبر پر سابق آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ ہیں۔ انہوں نے 51 میچز میں 45.83 کی اوسط سے 1971 رنز اسکور کیے تھے۔ دوسرے نمبر پر 35 میچز کھیل کر 55.40 کی اوسط سے 1773 رنز اسکور کرنے والے ویرات کوہلی ہیں۔

تیسرے نمبر پر 42 میچز میں 46.05 کی اوسط سے 1750 رنز اسکور کرنے والے بھارت کے سچن ٹنڈولکر جبکہ چوتھے نمبر پر 47 میچز میں 33.75 کے اوسط سے 1519 رنز بنانے والے سری لنکا کے سابق کپتان سنتھ جے سوریا ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

 Jan 14, 2026 05:16 PM |
اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

 Jan 14, 2026 04:25 PM |
فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

 Jan 14, 2026 12:38 PM |

متعلقہ

Express News

آئی سی سی مینز انڈر 19 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں پاکستان نے امریکا کو شکست دیدی

Express News

کوہلی، روہت اور گمبھیر سے متعلق بھارتی بیٹنگ کوچ کا اہم بیان!

Express News

پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا کارنامہ سر انجام دے دیا

Express News

شاداب خان نے بگ بیش لیگ 15 کے بقیہ میچز نہ کھیلنے کا اعلان کر دیا

Express News

آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ جیتنا مشن ہے، سمیر منہاس

Express News

آئی سی سی کا انڈر 19 ورلڈ کپ کیلیے میچ آفیشلز کے پینل کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو