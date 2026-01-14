بنگلا دیش کرکٹ بورڈ  کے نائب صدر نے آئی سی سی کو وارننگ جاری کر دی

بی سی بی کے نائب صدر نے کہا کہ وینیو تبدیلی کے معاملے پر ہم اپنے مؤقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے

ویب ڈیسک January 14, 2026
بنگلا دیش نے ایک بار پھر آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے بھارت جانے سے صاف انکار کرتے ہوئے اپنے مؤقف پر قائم رہنے کا اعلان کیا اور آئی سی سی کو وارننگ جاری کردی کہ بی سی بی کسی صورت اپنے مؤقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلا دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کے نائب صدر سخاوت حسین نے ایک اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بنگلا دیش اپنے میچوں کے لیے بھارت نہیں جائے گا اور وینیو کی تبدیلی کے حوالے سے اختیار کیا گیا مؤقف برقرار رکھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بی سی بی مثبت نتائج کے لیے پُرامید ہے اور اس معاملے پر آئی سی سی کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔

سخاوت حسین نے دوٹوک انداز میں کہا کہ وینیو تبدیلی کے معاملے پر ہم اپنے مؤقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بھارت نہیں جا رہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بی سی بی اپنا مؤقف واضح طور پر آئی سی سی کے سامنے رکھ چکا ہے اور اب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل متبادل وینیو تلاش کر رہی ہے۔

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ؛ ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے، بنگلہ دیش کا آئی سی سی کو واضح جواب

Express News

ٹی 20 ورلڈ کپ: آئی سی سی کا بنگلہ دیش کیلئے 2 ممکنہ وینیوز تجویز کرنے کا پلان

نائب صدر بی سی بی کا کہنا تھا کہ بات چیت کا دروازہ اب بھی کھلا ہے تاہم بورڈ اپنی سوچ اور فیصلے میں مکمل طور پر قائم ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ایونٹ میں اب زیادہ وقت باقی نہیں رہا، اس لیے آئندہ دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس صورتحال کا حتمی حل کس طرح نکالا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی بھارت اور سری لنکا مشترکہ طور پر کر رہے ہیں، تاہم بنگلا دیش کی جانب سے بھارت میں میچز کھیلنے سے انکار کے بعد ایونٹ کے شیڈول اور وینیوز کے حوالے سے پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔
