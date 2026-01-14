بالی ووڈ کی معروف اداکارہ اور ٹی وی کی مقبول شخصیت ارچنا پورن سنگھ کی صحت سے متعلق ایک چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک نایاب طبی بیماری کمپلیکس ریجنل پین سنڈروم (CRPS) میں مبتلا ہیں۔
یہ ایسا مرض ہے جو عام طور پر کسی چوٹ کے بعد لاحق ہوتا ہے اور متاثرہ شخص کو طویل اور شدید اعصابی درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ارچنا پورن سنگھ کی بیماری کا انکشاف ان کے بیٹے آیوشمان سیٹھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو کے ذریعے کیا۔
آیوشمان کے مطابق یہ بیماری 2025 میں فلم ’وکی ودیا کا وہ والا ویڈیو‘ کی شوٹنگ کے دوران ارچنا کی کلائی میں لگنے والی چوٹ کے بعد سامنے آئی، جس کے اثرات وقت کے ساتھ بڑھتے چلے گئے اور اب ان کا ہاتھ مستقل طور پر متاثر ہوچکا ہے۔
آیوشمان نے یہ بھی بتایا کہ شدید درد اور جسمانی مشکلات کے باوجود ارچنا پورن سنگھ نے اپنے کام سے کنارہ نہیں کیا۔ وہ نہ صرف فلموں اور ویب سیریز میں متحرک رہیں بلکہ 60 برس کی عمر میں اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا، جو ان کے حوصلے اور پیشہ ورانہ وابستگی کی عکاسی کرتا ہے۔
طبی ماہرین کے مطابق کمپلیکس ریجنل پین سنڈروم ایک دائمی اعصابی درد کی بیماری ہے، جس میں کسی زخم یا چوٹ کے بعد درد غیر معمولی طور پر شدید ہو جاتا ہے اور اکثر زخم بھر جانے کے باوجود برقرار رہتا ہے۔ اس مرض میں اعصابی نظام درد کے سگنلز کو درست انداز میں کنٹرول نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی مسلسل اور بڑھا چڑھا کر درد کے پیغامات بھیجتی رہتی ہیں۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ CRPS میں درد عموماً جلنے یا چبھنے جیسا محسوس ہوتا ہے، جبکہ ہلکی سی چوٹ، لمس یا درجہ حرارت میں معمولی تبدیلی بھی ناقابلِ برداشت تکلیف پیدا کرسکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ عضو میں سوجن، جلد کے رنگ میں تبدیلی، غیر معمولی پسینہ آنا، اکڑن اور کمزوری جیسی علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہیں۔
ماہرین صحت کے مطابق اگرچہ یہ بیماری جان لیوا نہیں ہوتی، تاہم یہ مریض کی روزمرہ زندگی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ CRPS کے بارے میں آگاہی بے حد ضروری ہے تاکہ مریض بروقت تشخیص اور علاج کے ذریعے اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنا سکیں۔