انکروچمنٹ آپریشن کے دوران پرندوں کی دکان سے لاکھوں روپے مالیت کے طوطے چوری

انتظامیہ نے بغیر پیشگی نوٹس مغرب کے بعد بند دکانوں کے تالے اور دیوار توڑ کر کارروائی کی، دکاندار

منور خان January 15, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل

شہر قائد کے علاقے صدر میں واقع ایمپریس مارکیٹ میں ضلعی انتظامیہ کے آپریشن کے دوران پرندوں کی دکانوں سے قیمتی طوطے غائب ہوگئے۔

متاثرہ دکاندار روزی خان نے الزام عائد کیا ہے کہ انتظامیہ نے بغیر پیشگی نوٹس مغرب کے بعد بند دکانوں کے تالے اور دیوار توڑ کر کارروائی کی اور اس دوران ان کی تین دکانوں سے مبینہ طور پر لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی طوطے چوری کیے گئے۔

انھوں نے الزام عائد کیا ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کے دوران دکانوں کو سیل بھی کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں ڈکیتی کا نیا طریقہ واردات، ملزم طوطے کے بہانے گھر میں داخل ہوکر 2 موبائل لے گیا

Express News

پالتو طوطے نے کم وقت میں رنگوں کی شناخت سے ریکارڈ قائم کر دیا

انہوں نے بتایا کہ دکانوں سے غائب کیے جانے والے طوطوں میں گرے، کاکا ٹو اور مکاؤ طوطے شامل ہیں۔

متاثرہ دکاندار روزی خان نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی اس کارروائی کی غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائے اور دکان سے غائب کیے جانے والے قیمتی طوطے واپس دلائے جائیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

 Jan 14, 2026 10:38 PM |
ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

 Jan 14, 2026 09:57 PM |
یوزویندر چہل کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ ریئلٹی شو میں شرکت؟ اسپنر کا ردعمل آگیا

یوزویندر چہل کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ ریئلٹی شو میں شرکت؟ اسپنر کا ردعمل آگیا

 Jan 14, 2026 08:25 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں کا اختیارات نہ دینے پر اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا عندیہ

Express News

اسٹیل مل سے قیمتی دھاتوں کی چوری میں ملوث نیٹ ورک بے نقاب، پولیس کی پشت پناہی کا انکشاف

Express News

رحیم یار خان: بچے کے سینے سے ’بغیر سر والا بچہ‘ نکالنے کی انوکھی سرجری

Express News

15 جنوری کو ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند ہوں گی؟ پی ٹی اے کی وضاحت

Express News

پی ٹی آئی کا پنجاب میں 8 فروری کو شٹرڈاؤن ہڑتال کا اعلان، اہم سرکلر جاری

Express News

کراچی میں آوارہ کتوں نے متعدد بچوں کو کاٹ لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو