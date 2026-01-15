بورڈ گیمز کھیلنا دماغ کے لیے طویل مدتی فوائد رکھتا ہے، تحقیق

یونیورسٹی آف اوریگون میں کی جانے والی تحقیق میں 18 مطالعوں کا جائزہ لیا گیا

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چند منٹ تک بورڈ گیمز کھیلنا دماغ کے لیے طویل مدتی فوائد رکھتا ہے۔

امریکا کی یونیورسٹی آف اوریگون میں کی جانے والی تحقیق میں 18 ایسے مطالعوں کا جائزہ لیا گیا جس میں پری اسکول سے دوسری جماعت کے بچوں میں بورڈ گیمز اور ابتدائی ریاضی (میتھس) کی صلاحیتیں دیکھی گئی تھیں۔

تحقیق میں معلوم ہوا کہ بورڈ گیمز کھیلتے ہوئے جب کھلاڑیوں نے نمبروں کے سیدھے رستے پر پیس چلانے سے ان کے اعداد سے متعلق صلاحیتوں میں 76 فی صد بہتری کے امکان سامنے آئے۔

تحقیق کے مصنفین میں سے ایک جینا نیلسن کا کہنا تھا کہ محققین کے یہ عنوان چننے کی وجہ بچوں کی ابتدائی ریاضی کی صلاحیتوں کا اسکول کی بعد کی زندگی میں کامیابی سے تعلق ہونا ہے اور نمبر بورڈ گیمز کھیلنے میں آسان اور باآسانی خریدے جا سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

 Jan 15, 2026 01:20 AM |
سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

 Jan 14, 2026 10:38 PM |
ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

 Jan 14, 2026 09:57 PM |

متعلقہ

Express News

رحیم یار خان: بچے کے سینے سے ’بغیر سر والا بچہ‘ نکالنے کی انوکھی سرجری

Express News

افغان سرحدی نقل و حرکت منظم کرنے سے پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی

Express News

پانی کی بوتلوں سے خارج ہونے والے ذرات سے متعلق ہوشربا انکشاف!

Express News

 الزائمرز کے زیادہ تر کیسز کا ایک ہی جین سے تعلق، تحقیق میں انکشاف

Express News

دماغ میں اعصابی فضلے کی نکاسی کے راستے میں رکاوٹ الزائمر کی وارننگ ہوسکتی ہے، ماہرین

Express News

وزن گھٹانے والی ادویات کے استعمال سے متعلق ہوشرُبا انکشاف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو