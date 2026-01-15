احتجاجی لہر تھم گئی، گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں مکمل امن رہا، ایران

مظاہرین کے بھیس میں بعض دشمن بھی موجود تھے، ایرانی وزیر خارجہ

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup
تہران:

ایران کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ دو ہفتوں سے جاری پُرتشدد مظاہروں میں بتدریج کمی آ رہی ہے جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر کنٹرول میں رہی۔

تفصیلات کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی ذرائع ابلاغ کو انٹرویو میں کہا کہ تہران سمیت ملک بھی میں پُرتشدد مظاہروں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اور امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر سیکیورٹی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ تہران سمیت ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں حالات معمول پر آ گئے ہیں، جبکہ سڑکوں اور بازاروں میں معمول کی رونقیں بحال ہو چکی ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران پر امریکی حملے کے قوی امکانات، خطہ ہائی الرٹ پر، میڈیا رپورٹس

Express News

ایران میں پُرتشدد مظاہرے رک گئے، صدر ٹرمپ نے بھی تسلیم کر لیا

Express News

ایران پر کن اہداف کو نشانہ بنانا ہے؛ پینٹاگون نے ٹرمپ کو فہرست تھما دی

وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ جون جیسے مذموم مقاصد کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے اور بدامنی پھیلانے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے، ان کا کہنا تھا کہ دشمن ایرانی قوم کے اعتماد کو متنزل کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ مظاہرین کے بھیس میں بعض دشمن بھی موجود تھے جن کا مقصد ہی جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کرنا تھا تاکہ ملک میں انارکی اور انتشار پھیلے، انہوں نے پراعتماد انداز میں کہا کہ ملک دشمن عناصر نے مظاہرین کی صفوں میں رہ کر پولیس پر فائرنگ کی اور انہیں زندہ جلایا گیا۔

ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ یورپی مالک سمیت امریکا سے سنگین نوعیت کے خطرات درپیش ہیں، امریکا کبھی بھی ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں رہا لیکن ہمارا فلسفہ آج بھی جنگ کے بجائے سفارتکاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

 Jan 15, 2026 01:20 AM |
سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

 Jan 14, 2026 10:38 PM |
ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

 Jan 14, 2026 09:57 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا کا پاکستان سمیت 75 ممالک کیلیے ’ویزا پروسیسنگ‘ معطل کرنے کا اعلان

Express News

ایلون مسک کی اسٹار لنک سے انٹرنیٹ کی مفت فراہمی؛ ایران نے ڈیوائسز ضبط کرلیں

Express News

ایران پر کن اہداف کو نشانہ بنانا ہے؛ پینٹاگون نے ٹرمپ کو فہرست تھما دی

Express News

مشرقِ وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈے کہاں کہاں اور کیوں ہیں؟

Express News

اسپین میں 150 سال بعد پہلی ملکہ؛ نوجوان شہزادی کون ہیں؛ عسکری محاذ سے شاہی آداب تک

Express News

گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول کے سوا کچھ بھی قابلِ قبول نہیں؛ ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو