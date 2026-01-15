شدید دھند کے باعث موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر

لاہور:
شدید دھند کے باعث موٹرویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی، جس کے پیشِ نظر موٹروے پولیس سنٹرل ریجن نے مختلف اہم موٹرویز کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔
ترجمان سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق موٹروے ایم-2 لاہور تا کوٹ مومن شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے، جبکہ موٹروے ایم-3 فیض پور تا درخانہ اور موٹروے ایم-4 پنڈی بھٹیاں تا ملتان پر بھی دھند کے باعث ٹریفک معطل کر دی گئی ہے۔
اسی طرح موٹروے ایم-5 روہڑی تا گھوٹکی اور موٹروے ایم-11 لاہور تا سمبڑیال کو بھی دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں لاہور ایسٹرن بائی پاس پر بھی ٹریفک معطل ہے۔
ترجمان کے مطابق موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ قومی شاہراہ پر لاہور، مانگا منڈی، پتوکی، اوکاڑہ، ساہیوال، کسوال اور اقبال نگر کے علاقوں میں شدید دھند چھائی ہوئی ہے جہاں حدِ نگاہ 0 سے 100 میٹر تک محدود ہو چکی ہے۔
موٹروے پولیس نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ دھند کے دوران لین ڈسپلن کی خلاف ورزی حادثات کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے تمام روڈ یوزرز لین کے اصولوں پر سختی سے عمل کریں۔
ترجمان نے کہا کہ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں جبکہ دھند میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کو محفوظ سفری اوقات قرار دیا گیا ہے۔
ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹس کے لازمی استعمال، غیر ضروری سفر سے اجتناب، تیز رفتاری سے گریز اور آگے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔
مزید رہنمائی اور مدد کے لیے شہری موٹروے پولیس ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔