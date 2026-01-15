شدید دھند کے باعث موٹر وے اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر

دھند میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کو محفوظ سفری اوقات قرار دیا گیا ہے، ترجمان موٹر وے

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup
لاہور:

شدید دھند کے باعث موٹرویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو گئی، جس کے پیشِ نظر موٹروے پولیس سنٹرل ریجن نے مختلف اہم موٹرویز کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔

ترجمان سنٹرل ریجن سید عمران احمد کے مطابق موٹروے ایم-2 لاہور تا کوٹ مومن شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے، جبکہ موٹروے ایم-3 فیض پور تا درخانہ اور موٹروے ایم-4 پنڈی بھٹیاں تا ملتان پر بھی دھند کے باعث ٹریفک معطل کر دی گئی ہے۔

اسی طرح موٹروے ایم-5 روہڑی تا گھوٹکی اور موٹروے ایم-11 لاہور تا سمبڑیال کو بھی دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں لاہور ایسٹرن بائی پاس پر بھی ٹریفک معطل ہے۔

ترجمان کے مطابق موٹرویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ قومی شاہراہ پر لاہور، مانگا منڈی، پتوکی، اوکاڑہ، ساہیوال، کسوال اور اقبال نگر کے علاقوں میں شدید دھند چھائی ہوئی ہے جہاں حدِ نگاہ 0 سے 100 میٹر تک محدود ہو چکی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

شدید دھند کے باعث پنجاب بھر میں موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند

موٹروے پولیس نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ دھند کے دوران لین ڈسپلن کی خلاف ورزی حادثات کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے تمام روڈ یوزرز لین کے اصولوں پر سختی سے عمل کریں۔

ترجمان نے کہا کہ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں جبکہ دھند میں صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کو محفوظ سفری اوقات قرار دیا گیا ہے۔

ڈرائیور حضرات کو فوگ لائٹس کے لازمی استعمال، غیر ضروری سفر سے اجتناب، تیز رفتاری سے گریز اور آگے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔

مزید رہنمائی اور مدد کے لیے شہری موٹروے پولیس ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

 Jan 15, 2026 01:20 AM |
سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

 Jan 14, 2026 10:38 PM |
ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

 Jan 14, 2026 09:57 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں کا اختیارات نہ دینے پر اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا عندیہ

Express News

اسٹیل مل سے قیمتی دھاتوں کی چوری میں ملوث نیٹ ورک بے نقاب، پولیس کی پشت پناہی کا انکشاف

Express News

رحیم یار خان: بچے کے سینے سے ’بغیر سر والا بچہ‘ نکالنے کی انوکھی سرجری

Express News

15 جنوری کو ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند ہوں گی؟ پی ٹی اے کی وضاحت

Express News

پی ٹی آئی کا پنجاب میں 8 فروری کو شٹرڈاؤن ہڑتال کا اعلان، اہم سرکلر جاری

Express News

کراچی میں آوارہ کتوں نے متعدد بچوں کو کاٹ لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو