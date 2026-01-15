بلوچستان سردی کی لپیٹ میں، شمالی اضلاع میں شدید سرد موسم، میدانی علاقوں میں دھند کا راج

کوئٹہ:
بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے صوبے کے شمالی علاقوں میں شدید سردی کے ساتھ مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق صبح کے اوقات میں ڈیرہ بگٹی، کوہلو، ڈیرہ مراد جمالی، جعفر آباد، نصیر آباد، جھل مگسی، سبی اور گرد و نواح میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے جس کے باعث حدِ نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔
کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت صفر ڈگری جبکہ قلات میں منفی 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
اسی طرح زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت صفر اور ژوب میں 4 ڈگری ریکارڈ ہوا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق سبی میں کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری اور تربت میں 14 ڈگری رہا، جبکہ نوکنڈی میں 9 ڈگری اور چمن میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں بھی موسم سرد رہا جہاں گوادر میں کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری اور جیوانی میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔