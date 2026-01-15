ایران نے اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کر دی

تہران: ایران نے سکیورٹی وجوہات کے باعث عارضی طور پر اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کر دی ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے جمعرات کی صبح یہ فیصلہ کیا اور ایک ایڈوائزری جاری کی، جس کے تحت صرف بین الاقوامی پروازوں کو خصوصی اجازت کے ساتھ ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایڈوائزری تقریباً سوا دو گھنٹے کے لیے نافذ رہی، تاہم صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر جرمن ایئرلائن نے اسرائیل کے لیے رات کی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو 19 جنوری تک بند رہیں گی۔
فضائی حدود کی بندش اور پروازوں کی معطلی کو مشرقِ وسطیٰ میں موجودہ سکیورٹی صورتحال سے جوڑا جا رہا ہے۔