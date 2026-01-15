ایران نے اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کر دی

فضائی حدود کی بندش اور پروازوں کی معطلی کو مشرقِ وسطیٰ میں موجودہ سکیورٹی صورتحال سے جوڑا جا رہا ہے

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup

تہران: ایران نے سکیورٹی وجوہات کے باعث عارضی طور پر اپنی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے بند کر دی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے جمعرات کی صبح یہ فیصلہ کیا اور ایک ایڈوائزری جاری کی، جس کے تحت صرف بین الاقوامی پروازوں کو خصوصی اجازت کے ساتھ ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایڈوائزری تقریباً سوا دو گھنٹے کے لیے نافذ رہی، تاہم صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹرمپ ایران کے خلاف زور دار اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کے حق میں ہیں، امریکی میڈیا

دوسری جانب خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر جرمن ایئرلائن نے اسرائیل کے لیے رات کی پروازیں معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو 19 جنوری تک بند رہیں گی۔

فضائی حدود کی بندش اور پروازوں کی معطلی کو مشرقِ وسطیٰ میں موجودہ سکیورٹی صورتحال سے جوڑا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

 Jan 15, 2026 01:20 AM |
سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

 Jan 14, 2026 10:38 PM |
ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

 Jan 14, 2026 09:57 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا کا پاکستان سمیت 75 ممالک کیلیے ’ویزا پروسیسنگ‘ معطل کرنے کا اعلان

Express News

ایلون مسک کی اسٹار لنک سے انٹرنیٹ کی مفت فراہمی؛ ایران نے ڈیوائسز ضبط کرلیں

Express News

ایران پر کن اہداف کو نشانہ بنانا ہے؛ پینٹاگون نے ٹرمپ کو فہرست تھما دی

Express News

مشرقِ وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈے کہاں کہاں اور کیوں ہیں؟

Express News

اسپین میں 150 سال بعد پہلی ملکہ؛ نوجوان شہزادی کون ہیں؛ عسکری محاذ سے شاہی آداب تک

Express News

گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول کے سوا کچھ بھی قابلِ قبول نہیں؛ ٹرمپ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو