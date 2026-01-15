پی آئی اے کا ائیر آپریٹرز سرٹیفیکیٹ آڈٹ انسپکشن شروع

سول ایوی ایشن کا ائیرآپریٹرز سرٹیفیکیٹ آڈٹ انسپکشن یورپ اور برطانیہ میں فلائٹ آپریشن کے لیے اہم سنگ میل ہوگا

ویب ڈیسک January 15, 2026
پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی نے پی آئی اے کا ائیر آپریٹرز سرٹیفیکیٹ آڈٹ انسپکشن شروع کردیا۔

آڈٹ  میں پی آئی اے کے فلائٹ سیفٹی، طیاروں کی انسپکشن، پی آئی اے کے پائلٹس کا ریکارڈ ٹریننگ کی جانچ پڑتال ہورہی ہے، پی آئی اے کے تمام شعبہ جات کے سربراہان کو ائیر نیوی گیشن ریکارڈ، عالمی اداروں کے اجازت نامے سمیت مکمل ریکارڈ لازمی تیار رکھنے کی ہدایت  کی گئی ہے۔

سول ایوی ایشن کا ائیرآپریٹرز سرٹیفیکیٹ آڈٹ انسپکشن یورپ اور برطانیہ میں فلائٹ آپریشن کے لیے اہم سنگ میل ہوگا۔

سول ایوی ایشن انسپکٹرز پی آئی اے کے آڈٹ انسپکشن میں طیاروں کی مینٹیننس، سیفٹی منیجمنٹ سسٹم کی بھی جانچ کرینگے، پی آئی اے کاائیر آپریٹرز سرٹیفیکیٹ آڈٹ انسپکشن 16 جنوری تک جاری رہے گا۔

،ذرائع کے مطابق اے او سی آڈٹ انسپکشن ائیرلائن کی مالی حالت، فلائٹ آپریشن، طیاروں کی مینٹیننس، انجینئرنگ، پائلٹس کی ٹریننگ لائسنس اور کسٹمر سروس، سیفٹی منیجمنٹ اور فلائٹ سیفٹی کے بین الاقوامی معیار کو جانچا جاتا ہے
