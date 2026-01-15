اداکارہ شردھا کپور کی شادی کی افواہیں، دلہا کون ہے؟

اداکارہ راجھستان کے سیاحتی شہر اُدے پور میں ڈیسٹی نیشن ویڈنگ کرنے جارہی ہیں، پوسٹ میں دعویٰ

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ اداکارہ شردھا کپور کی ان کے مبینہ بوائے فرینڈ راہول موڈی کے ساتھ اُدے پور میں شادی کی افواہوں پر ان کے بھائی سدھانْتھ کپور کا ردِعمل وائرل ہوگیا۔

سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کررہی ہیں کہ شردھا کپور اپنے مبینہ بوائے فرینڈ راہول موڈی کے ساتھ بھارتی ریاست راجھستان کے سیاحتی شہر اُدے پور میں ڈیسٹی نیشن ویڈنگ کرنے جارہے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یاد رہے کہ ادے پور ڈیسٹی نیشن ویڈنگ کے حوالے سے کافی شہرت رکھتا ہے، جہاں بھارت کے ارب پتی شخصیات کے علاوہ نامور بالی ووڈ ستارے بھی شادیاں کرچکے ہیں جن میں وکی کوشال اور کترینہ کیف کی شادی بھی شامل ہے۔

تاہم اداکارہ شردھا کپور کی شادی ان کے مداحوں کی طرح اُن کے خاندان کے لیے بھی اتنی ہی حیران کن ہے، حال ہی میں اُن کے بھائی سدھانْتھ کپور نے انسٹاگرام پر یہ رپورٹس دیکھیں اور اس پر حیرت کا اظہار کیا۔ 

یہ قیاس آرائیاں اس وقت زور پکڑگئیں جب سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اداکارہ اُدے پور میں ’ہیریٹیج اسٹائل‘ شادی کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پوسٹ میں لکھا گیا تھا کہ شردھا کپور کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ مبینہ بوائے فرینڈ سے شادی کرنے جا رہی ہیں، اگرچہ ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا، لیکن مداح اس خبر پر خوشی اور اداسی کے ملے جلے جذبات محسوس کر رہے ہیں۔

دوسری جانب، شردھا کپور کے بھائی سدھانْتھ کپور نے کمنٹس میں حقیقت واضح کرتے ہوئے لکھا کہ ’ یہ تو میرے لیے بھی ایک خبر ہے اور ساتھ ہی میں ہنستے ہوئے ایموجی بھی شیئر کیے‘۔

واضح رہے کہ شردھا کپور اور راہول موڈی کو 2024 کے آغاز سے اکثر ایک ساتھ دیکھا گیا ہے، اور شردھا نے سوشل میڈیا پر چند تصاویر بھی شیئر کی ہیں، لیکن اس جوڑے نے تاحال اپنے رشتے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔  

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انوشے اشرف کی نادیہ خان کی مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل  

انوشے اشرف کی نادیہ خان کی مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل  

 Jan 15, 2026 01:37 PM |
’یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا‘، منفرد اسلوب کے شاعر محسن نقوی کی 30ویں برسی

’یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا‘، منفرد اسلوب کے شاعر محسن نقوی کی 30ویں برسی

 Jan 15, 2026 12:49 PM |
اداکارہ شردھا کپور کی شادی کی افواہیں، دلہا کون ہے؟

اداکارہ شردھا کپور کی شادی کی افواہیں، دلہا کون ہے؟

 Jan 15, 2026 01:01 PM |

متعلقہ

Express News

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

Express News

ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

Express News

یوزویندر چہل کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ ریئلٹی شو میں شرکت؟ اسپنر کا ردعمل آگیا

Express News

تشدد پر اکسانے والے 67 بھارتی گانے میوزک پلیٹ فارمز سے ہٹادیے گئے

Express News

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

Express News

اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو