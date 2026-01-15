امریکی امیگریشن اہلکار نے خاتون کے بعد ایک اور شخص کو گولی مار دی

ایک ICE اہلکار نے منیا پولس میں ایک خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد شہر میں احتجاج اور ہنگامے ہوئے تھے

ویب ڈیسک January 15, 2026
امریکی امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ (ICE) کے ایک اور اہلکار نے اتوار کی شب شمالی منیا پولس میں ایک شخص کو گولی مار کر زخمی کر دیا ہے، مقامی حکام نے اس کی تصدیق کی ہے۔

پولیس کے مطابق یہ واقعہ ایک امیگریشن کارروائی کے دوران ہوا، جہاں ICE اہلکاروں نے پہلے ایک شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔

مشتبہ شخص نے گاڑی میں فرار ہونے کی کوشش کی اور پھر اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی، جس کے بعد اہلکار نے اس کے ٹانگ میں فائرنگ کی۔

یہ واقعہ پچھلے ہفتے کی فائرنگ کے بعد پیش آیا ہے، جب ایک ICE اہلکار نے منیا پولس میں ایک خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد شہر میں احتجاج اور ہنگامے ہوئے تھے۔

زخمی شخص کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے، مگر پوری صورتحال پر پولیس اور وفاقی حکام کی جانب سے مزید معلومات ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ مقامی پولیس چیف نے کہا ہے کہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

منیاپولس میں موجود کشیدگی کے سبب مقامی رہنما اور شہری احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ بعض حلقوں نے ICE کی موجودہ کارروائیوں پر سخت تنقید بھی کی ہے۔
