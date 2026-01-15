لاہور:
ہائیکورٹ کے ججز کی سوشل میڈیا پر کردار کشی کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔
ہائیکورٹ کے ججز کے خلاف نامناسب مواد اَپ لوڈ کرنے کے معاملے پر جسٹس علی ضیاء باجوہ نے سماعت کی۔ ڈی جی این سی سی آئی اے سید خرم شاہ لاہور ہائیکورٹ میں پیش ہوئے۔
عدالت نے ڈی جی این سی سی آئی اے سے رپورٹ طلب کر رکھی ہے۔
این سی سی آئی اے کی جانب سے رپورٹ لاہور ہائیکورٹ میں جمع کروا دی گئی جس میں بتایا گیا کہ این سی سی آئی اے نے 8 ملزمان کو گرفتار کرلیا ہے۔
این سی سی آئی اے کے مطابق ملزما نے سوشل میڈیا پر ججز کی تضحیک اور کردار کشی کی تھی۔