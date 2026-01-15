انوشے اشرف کی نادیہ خان کی مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل  

نادیہ خان نے طلحہ انجم کی جابن سے ایک کنسرٹ کے دوران بھارتی پرچم لہرانے پر ٹرول کای تھا

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup

پاکستانی اداکارہ انوشے اشرف کی جانب سے ٹی وی میزبان واداکار نادیہ خان کا مذاق اڑانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے۔

معروف پاکستانی میزبان واداکارہ انوشے اشرف میوزک چینلز پر وی جے کے طور پر بھی شہرت حاصل کرچکی ہیں جب کہ وہ ان کا شمار پاکستان کے ابتدائی وی جیز میں بھی ہوتا ہے جو ناظرین کو موسیقی سنانے، ٹرینڈنگ موضوعات پر گفتگو کرنے اور دلچسپ کہانیاں شیئر کرنے کے ذریعے محظوظ کرتی رہیں۔

 علاوہ ازیں، انوشے اشرف چنار گھاٹی، صحرا میں سفر، ٹوپی ڈرامہ میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھاچکی ہیں اور ساتھ ہی چائے، ٹوسٹ اور ہوسٹ جیسے ٹی وی شوزکی میزبانی کے باعث بھی جانی جاتی ہیں۔

حال ہی میں انوشے اشرف نے ایف ایچ ایم کے پوڈکاسٹ میں شرکت کی، جہاں انہوں نے نادیہ خان کا مذاق بھی اُڑایا اور اس بات پر بھی گفتگو کی کہ وہ میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں پر خود کو کس طرح ریلیونٹ رکھتی ہیں۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے طریقوں سے متعلق میزبان عدنان فیصل کی جانب سے پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ مجھے بھی وہی کرنا چاہیے جو نادیہ خان کرتی ہیں، میں بھی کسی بھارتی سے ملوں گی اور اُس پر چیخوں گی جیسے وہ کرتی ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ میں اونچی آواز میں پوچھوں گی، ‘کیا تم بھارتی ہو، تم پاکستان سے نفرت کیوں کرتے ہو،’ اگلے دن میں ہر جگہ وائرل ہو جاؤں گی۔

چند ماہ قبل، گلوکارہ طلحہ احمد کی جانب سے ایک کنسرٹ کے دوران بھاتی پرچم لہرانے پر نادیہ خان نے اپنے پروگرام میں ان پر شدید تنقید کی تھی اور ان کی ٹرولنگ کی تھی، اور نادیہ خان کا وہ کلپ وائرل ہوگیا تھا۔

انوشے اشرف نے عدنان فیصل سے نادیہ خان کے عوامی تاثر کے بارے میں بھی رائے پوچھی جس پر عدنان فیصل نے جواب دیا کہ نادیہ خان کو خبروں میں رہنے کا ہنر خوب آتا ہے اور وہ ہر قسم کے فالوورز کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔

عدنان فیصل نے انوشے اشرف کو یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ اپنا ذاتی کانٹینٹ بنانا شروع کریں اور ڈیجیٹل میڈیا پر زیادہ متحرک ہوں تاکہ نظر آئیں اور وائرل ہو سکیں۔  

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

انوشے اشرف کی نادیہ خان کی مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل  

انوشے اشرف کی نادیہ خان کی مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل  

 Jan 15, 2026 01:37 PM |
’یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا‘، منفرد اسلوب کے شاعر محسن نقوی کی 30ویں برسی

’یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا‘، منفرد اسلوب کے شاعر محسن نقوی کی 30ویں برسی

 Jan 15, 2026 12:49 PM |
اداکارہ شردھا کپور کی شادی کی افواہیں، دلہا کون ہے؟

اداکارہ شردھا کپور کی شادی کی افواہیں، دلہا کون ہے؟

 Jan 15, 2026 01:01 PM |

متعلقہ

Express News

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

Express News

ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

Express News

یوزویندر چہل کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ ریئلٹی شو میں شرکت؟ اسپنر کا ردعمل آگیا

Express News

تشدد پر اکسانے والے 67 بھارتی گانے میوزک پلیٹ فارمز سے ہٹادیے گئے

Express News

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

Express News

اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو