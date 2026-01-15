لاہور کار سوار شہری کو ناکے پر روکنا شفیق آباد پولیس کو مہنگا پڑ گیا، شہری کی شکایت پر پولیس افسران حرکت میں آ گئے۔
پولیس ذرائع کے مطابق پولیس اہلکاروں نے رات گئے ناکے پر کار سوار شہری کو چیکنگ کے لیے روکا۔
گاڑی سے پسٹل برآمد ہونے پر اہلکار شہری کو تھانے لے گئے اور پسٹل کا لائسنس منگوانے پر کار سوار شہری کو رہا کر دیا گیا۔
شہری کی شکایت پر ایس ایچ او عاصم حمید، اے ایس آئی اور 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔
ایس ایچ او اور اہلکاروں کو ہتھکڑیاں لگا کر پولیس لائنز پیش کیا گیا جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات تاحال جاری ہیں۔