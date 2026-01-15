وزیراعظم نے پاکستان آسان خدمت مرکز کا افتتاح کردیا

اس مرکز سے عوام کو بے پناہ آسانیاں اور مختلف محکموں سے متعلق خدمات فراہم کی جائیں گی، شہباز شریف

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup

وزیراعظم  شہباز شریف نے وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کو آسان ، شفاف اور تیز ترین خدمات کی فراہمی کے لئے پاکستان آسان خدمت مرکز کا افتتاح کردیا۔

افتتاحی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اس مرکز سے عوام کو بے پناہ آسانیاں اور مختلف محکموں سے متعلق خدمات فراہم کی جائیں گی،جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، آذربائیجان کے صدرالہام علیوف کے غیرمعمولی تعاون پر ان کے شکر گزار ہیں ، اسی طرح کے مراکز آزاد جموں وکشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی قائم کئے جائیں گے۔

اس موقع پروفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن شزہ فاطمہ خواجہ ، وفاقی وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ،وفاقی وزیر اطلاعات ونشریات عطا اللہ تارڑ،وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان، چیف کمشنر اسلام آباد و چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا، آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔

وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان آسان خدمت مرکزکا افتتاح کیا گیا ہے،آذربائیجان کے دورے کے دوران باکو میں خدمت مرکز کا دورہ کیا تھا اور اس دورے کے دوران فیصلہ کیا کہ اس طرز کے ادارے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بھی قائم کریں گے۔

اس سلسلے میں آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے غیرمعمولی تعاون پر ان کے شکر گزارہیں ،جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان آسان خدمت مرکز سے عوام کو بے پناہ سہولیات اور آسانیاں میسر آئیں گی، پاکستان آسان خدمت مرکز کے لیے ماسٹر ٹرینرز نے آذر بائیجان سے تربیت حاصل کی ہے.

ان کا کہنا تھا کہ ماسٹر ٹرینرزخدمات کی فراہمی میں اخلاق اوراحترام کے جذبے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں ،آسان خدمت مرکزمیں نادرا، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، سی ڈی اے، سوئی گیس اور دیگر محکموں سے متعلقہ خدمات فراہم کی جائیں گی۔

انہوں نے کہا کہ آسان خدمت مراکز آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر شہروں میں کھولیں گے، عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ضروری ہے۔

اس موقع پروفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزہ فاطمہ خواجہ نے کہا کہ پاکستان آسان خدمت مرکز عوامی خدمات کے نظام ایک انقلابی قدم ہے، پاکستان آسان خدمت مرکز میں ایک ہی چھت تلے سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ آسان خدمت مرکز کا قیام ٹیم ورک کا نتیجہ ہے،ایسے مرکز جیسے اقدامات سے شہری حکومت سے تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آسان خدمت مرکز کے قیام کا مقصد عام لوگوں کےلئے آسان ،شفاف اور تیز ترین خدمات کو یقینی بنانا ہے۔

قبل ازیں وزیراعظم کو پاکستان آسان خدمت مرکز میں دستیاب سہولیات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔وزیراعظم نے آسان خدمت مرکز کے مختلف حصوں کا دورہ کیا ، مرکزمیں دی جانے والی خدمات کا جائزہ لیا اور ان خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری کیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |
'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

 Jan 15, 2026 04:26 PM |
دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

 Jan 15, 2026 02:48 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں کا اختیارات نہ دینے پر اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا عندیہ

Express News

اسٹیل مل سے قیمتی دھاتوں کی چوری میں ملوث نیٹ ورک بے نقاب، پولیس کی پشت پناہی کا انکشاف

Express News

رحیم یار خان: بچے کے سینے سے ’بغیر سر والا بچہ‘ نکالنے کی انوکھی سرجری

Express News

15 جنوری کو ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند ہوں گی؟ پی ٹی اے کی وضاحت

Express News

پی ٹی آئی کا پنجاب میں 8 فروری کو شٹرڈاؤن ہڑتال کا اعلان، اہم سرکلر جاری

Express News

کراچی میں آوارہ کتوں نے متعدد بچوں کو کاٹ لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو