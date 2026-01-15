دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

بشریٰ انصاری اپنے نئے ڈرامے میں ہندو خاتون کا کردار ادا کر رہی ہیں

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup

پاکستانی شوبز انڈسٹری کے ہمہ جہت فنکار شمعون عباسی ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان کی وجہ سے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔

1990 کی دہائی میں کیریئر کا آغاز کرنے والے شمعون عباسی نے سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری پر ہونے والی تنقید پر سوشل میڈیا صارفین کے خلاف طنزیہ انداز میں رائے دی۔

شمعون عباسی خاص طور پر منفی کرداروں میں اپنی جاندار اداکاری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس وقت وہ ڈرامہ ’میری زندگی ہے تُو‘ میں فاریہ کے والد کے کردار پر داد سمیٹ رہے ہیں۔

ان کے دیگر نمایاں ڈراموں میں نورپور کی رانی، بختاور اور دستک شامل ہیں، جبکہ جنّ کی شادی اُن کی شادی کی کہانی بھی انہوں نے تحریر کی۔

حال ہی میں شمعون عباسی نے ایک ویڈیو پیغام میں پاکستانی معاشرے کے دوہرے معیار پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایک اداکارہ کے ڈرامے کے کردار کے مطابق حلیے پر غیر ضروری شور مچایا جا رہا ہے۔

انہوں نے بشریٰ انصاری پر ہونے والی تنقید کو منافقت قرار دیا اور کہا کہ ایک ایسا معاشرہ جو برسوں سے بالی ووڈ کو پسند کرتا آیا ہے، وہ ایک علامتی بِندیا پر ناراض ہو گیا ہے۔

شمعون عباسی نے صارفین پر تنقید کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا کہ آپ نے اس قوم کو ناراض کردیا جو پچھلے دو ماہ سے دھرندھر کے گانے پر بلاتفریق ناچ رہی ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واضح رہے کہ بشریٰ انصاری نے اپنے نئے ڈرامے کے کردار کے مطابق ہندو خاتون کے گیٹ اپ میں تصویر شیئر کی تھی، جس پر انہیں ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعض ناقدین کو خود بشریٰ انصاری نے کرارا جواب بھی دیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

 Jan 15, 2026 02:48 PM |
انوشے اشرف کی نادیہ خان کا مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل  

انوشے اشرف کی نادیہ خان کا مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل  

 Jan 15, 2026 02:54 PM |
’یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا‘، منفرد اسلوب کے شاعر محسن نقوی کی 30ویں برسی

’یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا‘، منفرد اسلوب کے شاعر محسن نقوی کی 30ویں برسی

 Jan 15, 2026 12:49 PM |

متعلقہ

Express News

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

Express News

ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

Express News

یوزویندر چہل کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ ریئلٹی شو میں شرکت؟ اسپنر کا ردعمل آگیا

Express News

تشدد پر اکسانے والے 67 بھارتی گانے میوزک پلیٹ فارمز سے ہٹادیے گئے

Express News

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

Express News

اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو