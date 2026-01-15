شدید سردی کی لہر؛ پنجاب کے اسکولز میں مزید تعطیلات سے متعلق حکومت کی وضاحت

اس سے قبل، 10 جنوری کو اسکولز میں ایک ہفتے کے لیے چھٹیوں میں توسیع کی گئی تھی

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
لاہور:

پنجاب کے سرکاری و نجی اسکولز میں مزید تعطیلات سے متعلق صوبائی حکومت نے وضاحتی بیان جاری کر دیا ہے۔

اس سے قبل، 10 جنوری کو صوبے کے اسکولز میں ایک ہفتے کے لیے چھٹیوں میں توسیع کی گئی تھی۔

صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اس حوالے سے وضاحت دی ہے کہ پنجاب میں موسم سرما کی چھٹیوں میں کوئی توسیع نہیں کی جائے گی، اسکولز اگلے ہفتے ہی کھلیں گے۔

مزید پڑھیں

Express News

سرد موسم کی شدت؛ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھا دی گئیں

Express News

پنجاب کے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں میں توسیع سے متعلق وزیر تعلیم کی وضاحت

رانا سکندر حیات نے واضح کیا کہ موسم سرما کی چھٹیوں میں توسیع سردی کی شدت کے پیش نظر کی گئی تھی۔

صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ پولز کے رزلٹ، انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پی ڈی ایم اے کو ساتھ بٹھا کر یہ فیصلہ کیا گیا۔

واضح رہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں آئندہ ہفتہ وقفے وقفے سے بارش اور برفباری کا امکان ہے جس کے حوالے سے این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمر جنسیز آپریشن سینٹر نے گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں ممکنہ شدید سردی کی لہر کا الرٹ بھی جاری کیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |
'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

 Jan 15, 2026 04:26 PM |
دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

 Jan 15, 2026 02:48 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں کا اختیارات نہ دینے پر اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا عندیہ

Express News

اسٹیل مل سے قیمتی دھاتوں کی چوری میں ملوث نیٹ ورک بے نقاب، پولیس کی پشت پناہی کا انکشاف

Express News

رحیم یار خان: بچے کے سینے سے ’بغیر سر والا بچہ‘ نکالنے کی انوکھی سرجری

Express News

15 جنوری کو ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند ہوں گی؟ پی ٹی اے کی وضاحت

Express News

پی ٹی آئی کا پنجاب میں 8 فروری کو شٹرڈاؤن ہڑتال کا اعلان، اہم سرکلر جاری

Express News

کراچی میں آوارہ کتوں نے متعدد بچوں کو کاٹ لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو