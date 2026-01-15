کراچی: پولیس مقابلے کے دوران زخمی حالت میں گرفتارملزمان کا وارداتوں کا اعتراف

موچھکو میں پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والا بھتہ خور گروپ کا سرگرم شوٹر اور گینگ کا سرغنہ تھا

اسٹاف رپورٹر January 15, 2026
facebook whatsup

سائٹ اے پولیس کے ہاتھوں پولیس مقابلے کے دوران زخمی حالت میں گرفتارملزمان عادی جرائم پیشہ نکلے،گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش سینکڑوں لوٹ ماروڈکیتی کی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق بدھ اور جعمرات کی درمیانی شب میٹروول قبروستان کے قریب سائٹ اے پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلے میں زخمی حالت میں گرفتار ملزمان کی شناخت فرحان اور سعید کے نام سے کرلی گئی۔

ایس ایس پی کیماڑی امجد شیخ کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں گرفتار ملزمان عادی جرائم پیشہ نکلے، گرفتار ملزمان نے دوران تفتیش سینکڑوں لوٹ مار و ڈکیتی کی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔

گرفتار ملزمان کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ حاصل کرلیا گیا گرفتار ملزمان پر ڈکیتی و لوٹ مار کے 35 سے زائد مقدمات درج ہیں ، ایس ایس پی کے مطابق گرفتار ملزمان کا گروہ شہر قائد میں سال 2009 سے وارداتیں کررہا تھا۔

ملزمان کارسوارفیملیز کو بھی لوٹ مارکا نشانہ بناتے تھے، گرفتار ملزمان  شہریوں سے نقدی رقم اور موبائل فون چھین کر فرارہوجاتے تھے۔

انھون نے مزید بتایا کہ ملزمان پر موٹر سائیکل چوری، ڈکیتی اوراقدام قتل جیسے سنگین مقدمات درج ہیں، گرفتار ملزمان سے تفتیش کا عمل جاری ہے اور دوران تفتیش مزید وارادتیں کا انکشاف متوقع ہے۔

پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والا بھتہ خور گروپ کا سرگرم شوٹر اور گینگ کا سرغنہ تھا

بدھ کی شب موچھکو کے علاقے میں ایس آئی یو کے ساتھ پولیس مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والے ملزم ذیشان ،جمیل چھانگا بھتہ خور گروپ کا سرگرم شوٹر اور ایک گینگ کا سرغنہ تھا۔

ہلاک ملزم بھتہ خوری کے دوران فائرنگ کے متعدد واقعات میں ملوث تھا، ایس ایس پی ایس آئی یو ڈاکٹر عمران خان کے مطابق گزشتہ ماہ ہلاک ملزم اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گارڈن کے علاقے میں ایک زیر تعمیر بلڈنگ پر بھتہ کی پرچی دیتے ہوئے فائرنگ کر کے دو افراد کو زخمی کرنے والے واقعے میں ملوث تھا۔

اس واقعے کا مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش ایس آئی یو کو منتقل ہوئی،ہلاک ملزم اس زیر تفتیش مقدمے میں ایس آئی یو کو مطلوب تھا، اس سے قبل بھی ملزم سولجر بازار کے علاقے میں دکانداروں، تاجروں، اور بلڈرز سے بھتہ خوری اور فائرنگ میں ملوث تھا۔

انھوں نے بتایاکہ کہ ہلاک ملزم کا مجرمانہ ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے ہلاک ملزم بھتہ خوری، دہشت گردی،غیر قانونی اسلحہ جیسے سنگین نوعیت کے متعدد کیسز میں پولیس کومطلوب تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |
'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

 Jan 15, 2026 04:26 PM |
دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

 Jan 15, 2026 02:48 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں کا اختیارات نہ دینے پر اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا عندیہ

Express News

اسٹیل مل سے قیمتی دھاتوں کی چوری میں ملوث نیٹ ورک بے نقاب، پولیس کی پشت پناہی کا انکشاف

Express News

رحیم یار خان: بچے کے سینے سے ’بغیر سر والا بچہ‘ نکالنے کی انوکھی سرجری

Express News

15 جنوری کو ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند ہوں گی؟ پی ٹی اے کی وضاحت

Express News

پی ٹی آئی کا پنجاب میں 8 فروری کو شٹرڈاؤن ہڑتال کا اعلان، اہم سرکلر جاری

Express News

کراچی میں آوارہ کتوں نے متعدد بچوں کو کاٹ لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو