'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

ہدایت کار جیمز کیمرون نے فلم کی ناکامی کی صورت میں سیریز ختم کرنے کا اشارہ دیا تھا

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup

ہالی ووڈ کی نئی فلم 'اواتار: فائر اینڈ ایش' نے مسلسل چوتھے ہفتے بھی شمالی امریکا کے باکس آفس پر پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہوئی ہے، فلم نے اب تک صرف شمالی امریکہ میں 350 ملین ڈالرز سے زائد کا بزنس کرلیا ہے۔

عالمی سطح پر اس فلم کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اب تک ایک ارب 23 کروڑ ڈالرز سے زائد کا بزنس کرچکی ہے۔

اگرچہ یہ اعداد و شمار پچھلی اواتار فلموں کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن پھر بھی یہ 2025 کی سب سے بڑی فلموں میں شامل ہو گئی ہے۔

'اواتار: فائر اینڈ ایش' کی کامیابی نے ڈزنی کمپنی کے لیے بھی یہ سال یادگار بنا دیا ہے، کیونکہ 'لائلو اینڈ اسٹچ' اور 'زوٹوپیا 2' کے بعد یہ اس سال کی تیسری فلم ہے جس نے ایک ارب ڈالرز کا سنگ میل عبور کیا ہے۔

حیران کن طور پر فلم کے ہدایت کار جیمز کیمرون نے پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ اگر یہ فلم توقعات پر پورا نہ اتری تو وہ اس سیریز کو ختم کرنے کا اعلان کرسکتے ہیں، لیکن اب اس شاندار کامیابی کے بعد اواتار کے اگلے حصوں یعنی 'اواتار 4' اور 'اواتار 5' کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔

یاد رہے کہ اواتار سیریز کا سفر 1994 میں شروع ہوا تھا، لیکن اس وقت ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں تھی کہ جیمز کیمرون اپنا ویژن سنیما اسکرین پر اتارسکتے۔

تاہم، 2009 میں پہلی فلم کی ریلیز سے لے کر اب تک، یہ فرنچائز اپنی جدید ترین وژول افکیٹس اور موشن کیپچر ٹیکنالوجی کی وجہ سے سینما کی دنیا میں ایک انقلاب سمجھی جاتی ہے۔

'اواتر: فائر اینڈ ایش' کی کامیابی نے ثابت کر دیا ہے کہ پنڈورا کی دنیا کے لیے شائقین کا جوش و خروش آج بھی برقرار ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |
'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

 Jan 15, 2026 04:26 PM |
دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

 Jan 15, 2026 02:48 PM |

متعلقہ

Express News

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

Express News

ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

Express News

یوزویندر چہل کی سابقہ اہلیہ کے ساتھ ریئلٹی شو میں شرکت؟ اسپنر کا ردعمل آگیا

Express News

تشدد پر اکسانے والے 67 بھارتی گانے میوزک پلیٹ فارمز سے ہٹادیے گئے

Express News

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

Express News

اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو