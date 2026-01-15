عمران خان کو لانے والے چاہتے ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آجائے، خواجہ آصف

وزیردفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کی سیاسی پرورش کرنے اور اسکو اقتدار میں لانے والے ملک کو اپنے تابع کرنے کیلیے اپنے پالتو شخص کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے خواہش مند ہیں۔
سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کو گالیاں نکالنے والوں کو پناہ دینے والے سب چاہئیں گے یہ مملکت خداداد انکی تابع ہو جائے اور دوبارہ انکا پالتو عمران خان بر سر اقتدار آجائے۔
انہوں نے لکھا کہ یاد رکھیں 9مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کا مقا صد بھی اسی حصول کی کوشش تھی۔ وزیر دفاع نے موازانہ کرتے ہوئے کہا کہ فرق دیکھیں جب عمران خان کے دور میں ہندوستان نے حملہ کیا تو راتوں رات ابھی نندن کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے واپس کیا۔
خواجہ آصف نے لکھا کہ مئی 2025 میں جب ہندوستان نے حملہ کیا تو پاکستان نے فتح کی تاریخ رقم کی جس سے دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ وہی پاکستان ہے جس نے کچھ سال قبل ہندوستان کا پائلٹ واپس کیا اور پارلیمنٹ کو یہ بتایا گیا کہ ھم ہندوستان سے جنگ رسک نہیں لے سکتے۔
خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری افواج نے اللہ کی مدد سے قوم کا سر فخر سے بلند کیا، شہیدوں نے وطن کو جاوداں کیا۔
انہوں نے لکھا کہ دشمن آج بھی تاک میں ھے جاگتے رہنا، یہ باہر بیٹھے نام نہاد پاکستانی، طالبان سے محبت بھرے مذاکرات کے حامی وطن عزیز کی ترقی اور امن کے دشمن ملک کو معاشی استحکام اور محفوظ مستقبل سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد