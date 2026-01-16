امریکا: مشہور نیوز اینکر کی رنگ برنگی جرابوں کا انوکھا کلیکشن

گینیز ورلڈ ریکارڈز نے ان کے مجموعے کی تصدیق کی جس میں 1531 منفرد جوڑیاں شامل ہیں

ویب ڈیسک January 16, 2026
facebook whatsup

امریکا میں ایک ریٹائرڈ نیوز اینکر نے کثیر تعداد میں رنگ برنگی جرابیں جمع کرنے کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

سی بی ایس فلیڈیلفیا کے ریٹائرڈ نیوز اینکر جِم ڈونوون نے بتایا کہ دوران ملازمت ان کی رنگ برنگی جرابوں کو ناظرین نے دیکھا اور ان کے مداحوں نے ان کے لیے نئی جوڑیاں بھیجنا شروع کر دیں۔ ان جوڑیوں میں سے کچھ پر ان کا چہرہ بھی بنا ہوتا تھا۔

 

گینیز ورلڈ ریکارڈز نے ان کے مجموعے کی تصدیق کی جس میں 1531 منفرد جوڑیاں شامل ہیں۔

انہوں نے گینیز ورلڈ ریکارڈز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بہت سے لوگوں نے ان کو کئی برسوں تک ان کا چہرہ چھَپی جرابوں کی جوڑیاں بھیجیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

 Jan 15, 2026 07:07 PM |
نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |
'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

 Jan 15, 2026 05:57 PM |

متعلقہ

Express News

سوئیڈن: فٹبال کے شوقین نے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

Express News

سانپ سے ڈسے ہوئے شخص سانپ کو جیکٹ میں لپیٹ کر اسپتال پہنچ گئے، ویڈیو وائرل

Express News

امریکا: دنیا کا سب سے قد آور کتا

Express News

سمندر کی گہرائیوں سے 600 سال پُرانا بحری جہاز دریافت

Express News

یوٹیوب پر 140 برس طویل ویڈیو کا معمہ، چونکا دینے والی حقیقت سامنے آگئی

Express News

حضرت عیسٰیؑ کے زمانے سے بھی تقریبا 1000 سال پہلے کا درخت جو آج بھی پھل دے رہا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو