کیوبا کو بلیک میل اور دھمکیاں ناقابل قبول ہیں، روس

ہم لاطینی امریکا اور کیریبیئن کی صورت حال کو گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، ترجمان روسی وزارت خارجہ

ویب ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
ماسکو:

روس نے کہا ہے کہ کیوبا کے خلاف بلیک میل اور دھمکیوں پر مبنی استعمال ہونے والی زبان ناقابل قبول ہے۔

غیرملکی خبرایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے کہا کہ ہم لاطینی امریکا اور کیریبیئن کی صورت حال کو گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دوست ملک کیوبا سمیت خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جارحانہ بیانات کی شدت اور حالات پر تشویش ہے۔

روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ بلیک میل اور دھمکیوں کی زبان ناقابل قبول ہے اور خاص طور پر جزیرے کی آزادی، اس کے عوام اور حکومت کے حوالے سے جو دہائیوں سے غیرقانونی اور غیرآئینی خطرناک پابندیوں کا شکار ہیں۔

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوبا کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا کہ ہمارے معاہدہ کریں اس سے پہلے کہ تاخیر ہوجائے۔

ٹرتھ سوشل پر جاری بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ کیوبا کو مزید تیل یا پیسہ نہیں جائے گا اور میں سختی کے ساتھ معاہدے کی تجویز دے رہا ہوں، اس سے پہلے کی دیر ہوجائے۔

ان کا کہنا تھا کہ کیوبا کئی برسوں سے بڑے پیمانے پر وینزویلا سے آنے والے تیل اور پیسوں پر جی رہا ہے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

 Jan 15, 2026 07:07 PM |
نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |
'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

 Jan 15, 2026 05:57 PM |

متعلقہ

Express News

کیوبا کو بلیک میل اور دھمکیاں ناقابل قبول ہیں، روس

Express News

ٹرمپ کا رضا پہلوی پر عدم اعتماد، ایران کی اسلامی حکومت گرنے کے موقعے کا دعویٰ

Express News

مظاہرین پر تشدد کا الزام : امریکا نے ایران کے پانچ اعلیٰ حکام پر پابندیاں عائد کردیں

Express News

امریکا کی دھمکیوں پر پاسداران انقلاب کا منہ توڑ جواب، ہائی الرٹ کا اعلان

Express News

ایران میں ہنگامہ آرائی، سرغنہ خاتون کا اسرائیلی وزیراعظم سے براہ راست رابطوں کا اعتراف

Express News

دل دہلا دینے والا واقعہ، اسپورٹس ہاسٹل سے دو طالبات کی لاشیں برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو