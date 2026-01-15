11 جنوری کو غفلت برتنے پر کراچی پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ، 5 ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کیخلاف ایکشن

گیارہ مارچ کو سیکیورٹی انتظامات میں غفلت اور عوامی شکایت پر آئی جی نے سخت احکامات جاری کیے

منور خان January 15, 2026
فوٹو: فائل

انسپکٹر جنرل (آئی جی) سندھ نے 11 جنوری کو سیکیورٹی انتظامات کے دوران غفلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پر 5 ڈی ایس پیز اور 6 ایس ایچ اوز کیخلاف ایکشن لے لیا۔

ترجمان سندھ پولیس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے کراچی میں 11 جنوری کے سیکیورٹی انتظامات کے دوران فرائض میں غفلت ،غیر ذمہ داری ، بدانتظامی اور عوامی مشکلات کی شکایت پر سخت ایکشن لیتے ہوئے 5 ڈی ایس پیز کو عہدوں سے ہٹا کر کراچی پولیس آفس رپورٹ کرنیکے احکام جاری کیے ہیں۔

ترجمان کے مطابق منگھوپیر ، ناظم آباد ، گلبہار ، جمشید کوارٹر اور عزیزآباد کے ایس ڈی پی اوز کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔

 ترجمان کے مطابق کراچی کے مختلف اضلاع کے 6 ایس ایچ اوز کو بھی معطل کر کے انھیں سینٹرل پولیس آفس ایڈمن برانچ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

معطل کیے جانے والوں میں ایس ایچ او پیرآباد ، عزیزآباد ، گلبہار ، سولجربازار ، جمشیدکواٹرز اور رضویہ شامل ہیں۔

عہدوں سے ہٹائے جانے والے ایس ڈی پی او میں ناظم آباد ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ڈی ایس پی کمال نسیم، ایس ڈی پی او عزیز آباد ڈی ایس پی محمد جاوید خان، ایس ڈی پی او گلبہار سید محمد رضا ، ایس ڈی پی او منگھوپیر ڈی ایس پی مسرور احمد جتوئی جبکہ ایس ڈی پی او جمشید کوارٹر ڈسٹرکٹ ایسٹ ڈی ایس پی محمد خان سہیل خٹک شامل ہیں۔

دریں اثنا ڈی آئی جی اسٹیبلیشمنٹ سینٹرل پولیس آفس کیپٹن (ر) پرویز احمد چانڈیو نے 6 ایس ایچ اوز کی معطلی اور تبادلے کا حکمنامہ جاری کیا۔

ڈسٹرکٹ سینٹرل کے 3 ایس ایچ اوز میں ایس ایچ او گلبہار انسپکٹر ہدایت الل ، ایس ایچ او عزیز آباد انسپکٹر وقار قیصر اور ایس ایچ او رضویہ سب انسپکٹر محمد ریاض کے علاوہ ایس ایچ او سولجر بازار انسپکٹر وقار عظیم ، ایس ایچ او جمشید کوارٹر امتیاز حسین زیدی جبکہ ایس ایچ او پیر آباد انسپکٹر انیس احمد شیخ شامل ہیں۔

معطل ایس ایچ اوز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایڈمن برانچ سینٹرل پولیس آفس میں رپورٹ کریں۔
