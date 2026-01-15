انڈر 19 ورلڈ کپ: بھارت اور ویسٹ انڈیز نے اپنے میچز جیت لیے

ہرارے میں شیڈول زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان ایونٹ کا دوسرا میچ بغیر کوئی گیند کرائے ختم کر دیا گیا

ویب ڈیسک January 16, 2026
facebook whatsup

انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں نے اپنے گروپ میچز جیت لیے جبکہ زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان میچ بغیر کوئی گیند کرائے ختم کر دیا گیا۔

زمبابوے کے شہر بُلاوایو میں کھیلے گئے ایونٹ کے پہلے میچ میں امریکا نے بھارت کو جیت کے لیے 108 رنز کا ہدف دیا۔ جو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے بعد 96 رنز تک محدود کر دیا گیا جو بھارت نے باآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر 18 ویں اوور میں حاصل کر لیا۔

ہرارے میں شیڈول زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان ایونٹ کا دوسرا میچ بغیر کوئی گیند کرائے ختم کر دیا گیا۔

وِنڈہوک میں کھیلے گئے تیسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے تنزانیہ کو پانچ وکٹوں سے زیر کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تنزانیہ نے 122 رنز اسکور کیے۔ ویسٹ انڈیز نے 123 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر 21 اوورز میں حاصل کیا۔

ایونٹ کے دوسرے روز انگلینڈ اور پاکستان، آسٹریلیا اور آئرلینڈ اور افغانستان اور جنوبی افریقا کی ٹیمیں مدِ مقابل ہوں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

 Jan 15, 2026 07:07 PM |
نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |
'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

 Jan 15, 2026 05:57 PM |

متعلقہ

Express News

نئی دہلی میں شدید آلودگی، صفِ اول کے کھلاڑی کا بھارت میں کھیلنے سے انکار

Express News

ہاکی اولمپئنز کا فیلڈ مارشل اور وزیراعظم سے قومی کھیل کو بچانے کا مطالبہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: انگلینڈ کے پاکستانی نژاد کرکٹرز بھی تاحال بھارتی ویزے سے محروم

Express News

بگ بیش لیگ میں ’سپر سب‘ طرز کا نیا قانون نافذ کرنے کا فیصلہ

Express News

بنگلادیشی کھلاڑیوں کا بائیکاٹ، بی پی ایل کا میچ منسوخ ہونے کا خدشہ

Express News

پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز، سستے ترین ٹکٹس کب سے دستیاب ہوں گے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو