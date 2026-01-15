انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں نے اپنے گروپ میچز جیت لیے جبکہ زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان میچ بغیر کوئی گیند کرائے ختم کر دیا گیا۔
زمبابوے کے شہر بُلاوایو میں کھیلے گئے ایونٹ کے پہلے میچ میں امریکا نے بھارت کو جیت کے لیے 108 رنز کا ہدف دیا۔ جو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے بعد 96 رنز تک محدود کر دیا گیا جو بھارت نے باآسانی 4 وکٹوں کے نقصان پر 18 ویں اوور میں حاصل کر لیا۔
ہرارے میں شیڈول زمبابوے اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان ایونٹ کا دوسرا میچ بغیر کوئی گیند کرائے ختم کر دیا گیا۔
وِنڈہوک میں کھیلے گئے تیسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے تنزانیہ کو پانچ وکٹوں سے زیر کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تنزانیہ نے 122 رنز اسکور کیے۔ ویسٹ انڈیز نے 123 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر 21 اوورز میں حاصل کیا۔
ایونٹ کے دوسرے روز انگلینڈ اور پاکستان، آسٹریلیا اور آئرلینڈ اور افغانستان اور جنوبی افریقا کی ٹیمیں مدِ مقابل ہوں گی۔