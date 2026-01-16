امریکی خلائی ادارے ناسا اور امریکی محکمہ توانائی نے 2030 تک چاند پر نیوکلیئر ری ایکٹر نصب کرنے کا اعلان کر دیا۔
چاند پر لگایا جانے والا نیوکلیئر ری ایکٹر نیوکلیئر فیژن پر انحصار کرے گا جس سے اسپیس ایجنسی کی آئندہ آرٹیمس مہم اور مریخ کے مستقبل کے مشنز کے لیے توانائی حاصل ہوگی۔
ناسا کے مطابق دونوں اداروں نے ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت مدار میں بھی ایک نیوکلیئر ری ایکٹر نصب کرنا ہے۔
امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دسمبر میں ایک ایگزیکٹیو آرڈر جاری کیا گیا تھا جس میں ری ایکٹرز اور ’امریکی خلائی برتری‘ پر دوبارہ توجہ دینے پر زور دیا گیا تھا۔
اس حوالے سے سیکریٹری محکمہ انرجی کرس رائٹ کا کہنا تھا کہ ان کا ماننا ہے کہ یہ نیوکلیئر توانائی اور خلائی تحقیق کی تاریخ میں عظیم تکنیکی کامیابیوں میں سے ایک ہوگی۔