کراچی، مائی کلاچی روڈ قتل عام کا آلہ برآمد، ملزم کے متضاد بیانات نے نیا معمہ کھڑا کر دیا

پولیس نے 4 جنوری کو اس لرزہ خیز قتل کے مرکزی ملزم مسرور حسین کو گرفتار کیا تھا

منور خان January 16, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے علاقے مائی کلاچی روڈ پھاٹک کے قریب مین ہول سے ماں اور اس کے تین معصوم بچوں کی تشدد زدہ لاشیں ملنے کے لرزہ خیز واقعے میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔

قتل کی تحقیقات کے لیے قائم خصوصی ٹیم نے گرفتار ملزم مسرور حسین کی نشاندہی پر آلہ قتل (بغدا) برآمد کر لیا، جسے واردات کے بعد قریب ہی جھاڑیوں میں چھپا دیا گیا تھا۔

پولیس ذرائع کے مطابق برآمد ہونے والا تیز دھار آلہ اسی نوعیت کا ہے جس کے وار سے مقتولین کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔

تاہم تفتیش میں نیا موڑ اس وقت آیا جب گرفتار ملزم نے متضاد بیانات دینا شروع کر دیے جس کے باعث یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ آیا اس ہولناک قتل میں وہ اکیلا ملوث تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریکِ جرم تھا۔

واضح رہے کہ رواں ماہ 2 جنوری کو مائی کلاچی پھاٹک کے قریب مین ہول سے ایک خاتون، دو بیٹوں اور ایک بیٹی کی لاشیں برآمد ہوئی تھیں جن پر تیز دھار آلے سے تشدد کے واضح نشانات تھے۔

مزید پڑھیں

Express News

مائی کلاچی روڈ پر مین ہول سے چار لاشیں برآمد

Express News

کراچی؛ مائی کلاچی روڈ پر مین ہول سے برآمد 4 لاشوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹس آگئیں

Express News

کراچی؛ مائی کلاچی روڈ پر مین ہول سے 4 لاشیں برآمد ہونے کے واقعے میں اہم پیشرفت

ابتدائی طور پر لاشوں کی شناخت ممکن نہ ہو سکی تاہم اگلے روز مقتولین کی شناخت 38 سالہ انیلہ، 13 سالہ بیٹی کشور زہرہ، 10 سالہ کونین علی اور 15 سالہ حسین علی کے طور پر ہوئی، جو کھارادر کے رہائشی تھے۔

پولیس نے 4 جنوری کو اس لرزہ خیز قتل کے مرکزی ملزم مسرور حسین کو گرفتار کیا تھا، جس نے پولیس کے ویڈیو بیان میں واردات کا اعتراف بھی کیا۔

اب آلہ قتل کی برآمدگی نے کیس کو مضبوط کر دیا ہے، تاہم ملزم کے بدلتے بیانات نے تفتیشی حلقوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے اور جلد مزید اہم انکشافات متوقع ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

 Jan 15, 2026 07:07 PM |
نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |
'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

 Jan 15, 2026 05:57 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، پولیس کے دو الگ مقابلے، خطرناک ڈاکو ہلاک، ایک زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، اینٹی کرپشن ساؤتھ آفس میں دو افسران الجھ پڑے، مقدمہ درج

Express News

لاہور؛ جائیداد کا تنازع، بھتیجے کے ہاتھوں چاچا قتل

Express News

لاہور پولیس جوئے کے اڈوں اور آن لائن گیمبلنگ کیخلاف سرگرم

Express News

کراچی میں پولیس مقابلہ، کورنگی سے زخمی سمیت 4 ڈاکو گرفتار

Express News

کراچی، پولیس مقابلے، ایک ڈاکو ہلاک، دو زخمی حالت میں گرفتار، راہگیر بھی زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو