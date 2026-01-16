وہ سبزیاں جو کینسر سے بچا سکتی ہیں

پالک اور ہری پتوں والی سبزیاں فولک ایسڈ، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہیں

ویب ڈیسک January 16, 2026
کچھ سبزیاں ایسی ہیں جن میں موجود قدرتی اجزاء (اینٹی آکسیڈنٹس، فائبر، اور فائٹو کیمیکلز) کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

درج ذیل اُن سبزیوں کے نام دیے جارہے ہیں جو کینسر سے بچاؤ میں مددگار سمجھی جاتی ہیں۔

1) پھول گوبھی، بند گوبھی

ان میں Sulforaphane ہوتا ہے جو کینسر کے خلیات کی افزائش کو سست کر سکتا ہے۔ چھاتی، آنت اور پھیپھڑوں کے کینسر کے خلاف مفید سمجھی جاتی ہیں۔

2) پالک اور ہری پتوں والی سبزیاں

یہ فولک ایسڈ، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہیں۔ معدہ اور آنتوں کے کینسر کے خطرے میں کمی میں مدد دے سکتی ہیں۔

3) ٹماٹر

اس میں Lycopene پایا جاتا ہے۔ خاص طور پر پروسٹیٹ کینسر کے خطرے کو کم کرنے سے منسلک ہے۔

لہسن اور پیاز

ان میں سلفر مرکبات پر مشتمل ہوتا ہے۔ معدہ اور آنتوں کے کینسر سے بچاؤ میں معاون ہے۔

گاجر

یہ بیٹا کیروٹین سے بھرپور ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں اور جلد کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

6) شملہ مرچ

یہ وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے۔ خلیات کو نقصان سے بچانے میں مددگار ہوتی ہے۔

چقندر

اس میں Betalains نامی اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ جگر اور آنتوں کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔
