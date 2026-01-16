اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈی نینس 2026، جماعت اسلامی کی درخواست پر وفاق کو نوٹس

جسٹس محمد اعظم خان نے جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت کی

ویب ڈیسک January 16, 2026
اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈی نینس 2026 کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق اور الیکشن کمیشن کو نوٹس دے کر جواب طلب کرلیا ہے۔

جسٹس محمد اعظم خان نے جماعت اسلامی کی درخواست پر سماعت کی، جماعت اسلامی اسلام آباد کے صدر نصر اللہ رندھاوا وکلاء کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ 

وکیل درخواستگزار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کیا۔ اسلام آباد میں 15 فروری 2026 کو بلدیاتی انتخابات کی تاریخ مقرر کی گئی۔صدر مملکت نے 10 فروری 2026 کو لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈی نینس جاری کر دیا۔

وکیل درخواستگزار کا مزید کہنا تھا کہ قومی اسمبلی اجلاس سے محض تین روز قبل آرڈی نینس کا اجرا بدنیتی ظاہر کرتا ہے۔ آرڈی نینس جاری کرنے کا مقصد بلدیاتی انتخابات کا التوا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد آرڈی نینس کا جواز نہیں بنتا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کردیے اور سماعت27 جنوری تک ملتوی کردی۔
