کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان

کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک January 16, 2026
(فوٹو: فائل)
کراچی:

محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں آئندہ ہفتے کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق جنوب مغربی سمت سے چلنے والی ہواؤں کے سبب کراچی میں ہلکے بادلوں کے ساتھ موسم خنک ہوگیا جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 87 فیصد ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔

کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا، جس کے باعث کراچی میں 22 اور 23 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔

واضح رہے کہ شہر میں چند روز سے سردی کی شدت میں کمی محسوس کی جا رہی ہے جبکہ گزشتہ روز ہوا میں نمی کا تناسب 95 فیصد ہونے کے سبب شہر کے بیشتر علاقوں میں شدید دھند دیکھی گئی۔

شہر میں شدید دھند کے باعث کراچی ایئرپورٹ پر ملکی اور غیر ملکی ایئرلائنز کی پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں جبکہ کئی پروازوں کو منسوخ بھی کرنا پڑا۔
