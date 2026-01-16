راولپنڈی: ڈمپر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار لڑکی جاں بحق، والد شدید زخمی

راولپنڈی:
راولپنڈی ڈھوک سیداں روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار لڑکی جاں بحق اور اسکے والد شدید زخمی ہوگئے۔
جاں بحق لڑکی کی شناخت کائنات اور والد کی عطر خان کے ناموں سے ہوئی، واقعے کے بعد ڈرائیور ڈمپر چھوڑ کر فرار ہو گیا جسے پولیس نے قبضہ میں لے لیا۔
تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر لگنے سے دوسری موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص بھی شدید زخمی ہوا، زخمیوں اور لاش کو ڈی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا۔
دوسری جانب راولپنڈی تھانہ ریس کورس کے علاقے قائد آباد میں 10 سالہ بچہ سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگیا۔
ذرائع کے مطابق کھیلنے کے دوران الماری سے نکالی گئی پستول سے اچانک گولی چل گئی جو بچے کے سر میں لگی، بچے کو انتہائی تشویشناک حالت میں پمز اسپتال اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی بچہ ہمسائے کے گھر نماز پڑھنے گیا تھا، پڑوسی کے ساتھ کھیلتے ہوئے گولی لگی۔