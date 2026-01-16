بلوچستان میں معیاری کوئلے کی پیداوار قومی معیشت کا مضبوط سہارا

ضلع دُکی محنت، وسائل کے مؤثر استعمال اور قومی ترقی کی روشن مثال بن چکا ہے

ویب ڈیسک January 16, 2026
بلوچستان کے ضلع دُکی سے اعلیٰ معیار کا کوئلہ پاکستان کی معیشت کے لیے ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔

دُکّی کول مائینز سے یومیہ اوسطاً 2,235 ٹن کوئلہ نکالا جا رہا ہے، جس کی مجموعی مالیت تقریباً 33.5 ملین روپے بنتی ہے۔ کوئلہ کی پیداوار ملک کی توانائی ضروریات پوری کرنے اور صنعتی ترقی کی رفتار بڑھانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔

دُکّی کول مائینز سے 19 ہزار سے زائد خاندانوں کو معاشی استحکام اور باعزت روزگار فراہم ہو رہا ہے۔ حاصل شدہ آمدن تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات کی بہتری میں استعمال کی جا رہی ہے۔

امن و امان کی بہتر صورتحال صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کو مستحکم فروغ دے رہی ہے۔ سول انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز ترقی اور امن کے تسلسل کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔

ضلع دُکی محنت، وسائل کے مؤثر استعمال اور قومی ترقی کی روشن مثال بن چکا ہے۔
