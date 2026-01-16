مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 13 فروری تک توسیع

لاہور:
انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 13 فروری تک توسیع کردی۔
کوٹ لکھپت جیل میں انسداد دہشتگری کی خصوصی عدالت کے جج ارشد جاوید اور منظر علی گل نے سماعت کی، سابق وفاقی وزیر اسد عمر، شاہ محمود قریشی، جمشید چیمہ، مسرت جمشید، شیخ امتیاز سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے، اس موقع پر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ملاقات بھی ہوئی۔
علیمہ خان ،عظمیٰ خان، اعظم سواتی اور فواد چوہدری نے حاضری معافی کی درخواست دائر کی جسے عدالت نے منظور کرلیا۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 13 فروری تک توسیع کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کرلیا۔
پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کیخلاف مسلم لیگ (ن) کا آفس جلانے اور کلمہ چوک پر کینٹیر جلانے سمیت نو مئی کے چھ مقدمات درج ہیں۔
مذکورہ مقدمات میں جے آئی ٹی کے تفتیشی افسران نے تفتیشی رپورٹ پیش کر رکھی ہے جس میں علیمہ خان اور عظمی خان سمیت تمام ملزمان گناہگار قرار دیئے گئے ہیں۔
اعظم سواتی، جمشید اقبال چیمہ٫،مسرت جمشید چیمہ، حافظ فرحت عباس، بلال اعجاز، رائے حسن نواز، علی امتیاز وڑائچ، محمد احمد چٹھہ، محمد اشرف سوہنا، رائے مرتضیٰ اقبال سمیت دیگر ملزمان کے نام مقدمات میں شامل ہیں۔
دریں اثنا جناح ہاؤس چوک اور عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ اور سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت کی درخواستوں پر عدالت نے ملزمان کے وکلاء سے دلائل طلب کر لیے۔
عدالت نے پولیس کو مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے ضمانت کی درخواستوں پر مزید سماعت 21 جنوری تک ملتوی کر دی، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔