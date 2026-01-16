فضا علی کی بیٹی کی اپنے والد کی شادی میں شرکت، اداکارہ کا ردعمل وائرل

آج میری بیٹی فرال کے بابا کی شادی ہے، فضاعلی کی پوسٹ

پاکستانی اداکارہ اور مارننگ شو ہوسٹ فضا علی کی بیٹی فرال نے اپنے والد کی دوسری شادی میں شرکت کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جس پر اداکارہ کی جانب سے دیے گئے ردعمل پر صارفین تبصرے کررہے ہیں۔

پروگرام ’مارننگ ود فضا‘ کی میزبان فضا علی اکثر اپنے بیانات یا تصاویر کی وجہ سے سوشل میڈیا پر زیرِ بحث رہتی ہیں، چند روز قبل ٹی وی میزبان ندا یاسر سے متعلق بیان پر وہ کئی دن تک خبروں میں ٹرینڈ کرتی رہیں۔

نجی ٹی وی کی مارننگ شو ہوسٹ ندا یاسر نے فوڈ ڈیلیوری رائیڈرز سے متعلق ایک بیان دیا تھا جسے عوام نے نامناسب قرار دیا تھا جب کہ اداکارہ فضا علی بھی ندا یاسر کے مؤقف سے اختلاف کیا اور ان پر جوابی بیان دیا تھا۔

فضا علی نے پی ٹی وی کے مقبول ڈرامہ سیریل مہندی سے لازوال شہرت حاصل کی تھی، ان کے دیگر ڈراموں میں لو، لائف اور لاہور، موم، ساتھ نبھانا ہے، سات سر رشتوں کے، چنری، لگن، گھاؤ اور دیگر شامل ہیں۔

فضا علی سوشل میڈیا پر بھی بے حد مقبول ہیں اور وہ ٹک ٹاک پر 56 لاکھ، انسٹاگرام پر 13 لاکھ فالوورز رکھتی ہیں جب کہ اس وقت وہ مارننگ شو ’مارننگ ود فزا‘ کی میزبانی کے فرائض بھی انجام دے رہی ہیں۔

حال ہی میں فضا علی نے سوشل میڈیا پر اپنی بیٹی فرال کی ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ ان کی دوسری شادی کی تیاری کو ریکارڈ کر رہی ہے، جب کہ اداکارہ ایک جذباتی کیپشن بھی تحریر کیا۔

ویڈیو میں فرال کہتی ہیں ’ہیلو گائز! آئیں، پارلر جانے سے پہلے میرا فِٹ چیک کرلیتے ہیں تاکہ میں اپنے بابا کی شادی کے لیے تیار ہو سکوں۔ پلیز بابا، یہاں آ جائیں‘۔

بعد ازاں، فرال کے والد ویڈیو میں کہتے ہیں ’ہیلو آپ سب کیسے ہو؟ آج میری شادی ہے، میری شہزادی فرال میرے ساتھ اس نئے سفر میں میرا ساتھ دیں گی‘۔

فرال نے اپنے والد کی شادی پر خوبصورت گلابی اور آڑو رنگ کا لہنگا چولی پہنا اور ناظرین کو اپنی مہندی بھی دکھائی۔

دوسری جانب، انسٹاگرام پر فضا علی نے ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں شور نہیں ہوتا، صرف صبر بولتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ آج میری بیٹی فرال اپنے بابا کی نئی زندگی کے سفر کی تیاری خوشی اور معصوم مسکراہٹ کے ساتھ ریکارڈ کر رہی ہے، اس لمحے نے مجھے ایک بار پھر یاد دلایا کہ رشتے بدل سکتے ہیں، مگر عزت، محبت اور والدین کی ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی۔

فضا علی نے لکھا ہے کہ ہر کہانی کا انجام لڑائی نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب سے خوبصورت انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مثبت سوچ، وقار اور مضبوطی سکھا دیتے ہیں۔

مزید لکھا کہ دل سے دعا ہے کہ فواد فاروق کی زندگی کا یہ نیا باب سکون، سمجھ بوجھ اور خوشیوں سے بھرا ہو، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں اور بہتر راستے لکھے، طاقت یہی ہے کہ ہم ہمیشہ وقار کا انتخاب کریں۔

واضح رہے کہ فضا علی کی شادی فواد فاروق سے ہوئی تھی اور دونوں کی ایک بیٹی فرال ہے۔
فضا علی کی بیٹی کی اپنے والد کی شادی میں شرکت، اداکارہ کا ردعمل وائرل

