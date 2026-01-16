ٹرمپ نے غزہ میں امن کونسل قائم کرنے کا اعلان کردیا، حماس کی غیر مسلح کا منصوبہ

صدر ٹرمپ کے مطابق یہ کونسل عبوری مرحلے میں غزہ کے انتظام، تعمیرِ نو اور مستقبل کے سیاسی ڈھانچے کی نگرانی کرے گی

ویب ڈیسک January 16, 2026
facebook whatsup

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی پٹی میں "امن کونسل" کی تشکیل کا اعلان کرتے ہوئے وہاں ایک فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔

صدر ٹرمپ کے مطابق یہ کونسل عبوری مرحلے میں غزہ کے انتظام، تعمیرِ نو اور مستقبل کے سیاسی ڈھانچے کی نگرانی کرے گی۔

صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ امن کونسل کی تشکیل مکمل ہو چکی ہے اور اس کے ارکان کے نام جلد سامنے لائے جائیں گے۔ ان کے مطابق یہ کونسل عالمی سطح پر باوقار اور مؤثر شخصیات پر مشتمل ہوگی۔

امریکی صدر نے واضح کیا کہ وہ نئی تشکیل دی گئی فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت، جسے غزہ کے انتظام کے لیے قومی کمیٹی کہا جا رہا ہے، کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کمیٹی عبوری مدت کے دوران غزہ کے انتظامی امور سنبھالے گی۔

ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق مصر، ترکیہ اور قطر کے تعاون سے حماس کے ساتھ غیر مسلح کرنے کا جامع معاہدہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ہتھیاروں کی حوالگی اور زیرِ زمین سرنگوں کا خاتمہ شامل ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، حماس کا اہم کمانڈر شہید کردیا

Express News

جنگ بندی کے باوجود تین ماہ کے دوران غزہ میں 100 سے زائد بچے شہید ہوگئے، اقوام متحدہ کا خوفناک انکشاف

Express News

غزہ منصوبے کا دوسرا مرحلہ شروع، امریکا کا حماس کو غیر مسلح کرنے کا اعلان

انہوں نے حماس پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، جن میں آخری اسرائیلی یرغمالی کی لاش کی واپسی اور مکمل غیر مسلح ہونے کے عمل کی جانب فوری پیش رفت شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ حماس کو غیر مسلح کرنے کا عمل آسان یا مشکل کسی بھی طریقے سے مکمل کیا جائے گا۔

امریکی صدر خود غزہ امن کونسل کی سربراہی کریں گے، جو عارضی طور پر غزہ کی پٹی کا انتظام سنبھالے گی اور تعمیرِ نو سے متعلق فیصلے کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق کونسل غزہ کی تعمیر نو کے لیے فریم ورک تیار کرے گی، فنڈنگ کا انتظام کرے گی اور مستقبل کی فلسطینی حکومت کی نگرانی بھی کرے گی۔

دوسری جانب حماس نے غزہ کے انتظام کے لیے قومی عبوری کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس رہنما باسم نعیم نے کہا کہ تنظیم غزہ کے انتظامی امور عبوری کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے اور اس عمل میں تعاون کرے گی۔

فلسطینی دھڑوں نے بھی مصری ضمانتوں اور امریکی منصوبے کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے نفاذ کے لیے ایک مشترکہ روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں، بشریٰ انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ کا سخت ردعمل

کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں، بشریٰ انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ کا سخت ردعمل

 Jan 16, 2026 03:36 PM |
مرونل ٹھاکر کی دھنوش سے ویلنٹائن ڈے پر شادی؟ حقیقت کیا ہے

مرونل ٹھاکر کی دھنوش سے ویلنٹائن ڈے پر شادی؟ حقیقت کیا ہے

 Jan 16, 2026 02:59 PM |
اقرار الحسن کی سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی پرچم سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

اقرار الحسن کی سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی پرچم سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

 Jan 16, 2026 03:40 PM |

متعلقہ

Express News

کیوبا کو بلیک میل اور دھمکیاں ناقابل قبول ہیں، روس

Express News

ٹرمپ کا رضا پہلوی پر عدم اعتماد، ایران کی اسلامی حکومت گرنے کے موقعے کا دعویٰ

Express News

مظاہرین پر تشدد کا الزام : امریکا نے ایران کے پانچ اعلیٰ حکام پر پابندیاں عائد کردیں

Express News

امریکا کی دھمکیوں پر پاسداران انقلاب کا منہ توڑ جواب، ہائی الرٹ کا اعلان

Express News

ایران میں ہنگامہ آرائی، سرغنہ خاتون کا اسرائیلی وزیراعظم سے براہ راست رابطوں کا اعتراف

Express News

دل دہلا دینے والا واقعہ، اسپورٹس ہاسٹل سے دو طالبات کی لاشیں برآمد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو