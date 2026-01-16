اکشے کمار کا مداح کے ساتھ برتاؤ سوشل میڈیا پر وائرل

اکشے کمار جلد ہی پریادرشن کی فلم ’حیوان‘ میں سیف علی خان کے ساتھ نظر آئیں گے

ویب ڈیسک January 16, 2026
facebook whatsup

بھارتی شہر ممبئی میں جاری بلدیاتی انتخابات کے دوران اکشے کمار کا ایک غیر متوقع دل چھو لینے والا لمحہ دیکھنے کو ملا جس نے سوشل میڈیا پر خوب توجہ حاصل کی۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ گزشتہ روز 58 سالہ بالی ووڈ اداکار اکشے کمار اپنی اہلیہ ٹوئنکل کھنہ کے ساتھ بی ایم سی انتخابات میں ووٹ ڈالنے پولنگ بوتھ پہنچے۔

ووٹ دینے کے بعد جب وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے تو ایک کم سن لڑکی نے انہیں روک لیا۔

لڑکی کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے دکھاکر اس نے اکشے کمار سے روہانسے انداز میں مدد کی درخواست کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے والد شدید قرض میں ہیں۔

ویڈیو میں اکشے کمار کچھ جلدی میں نظر آرہے تھے، تاہم انہوں نے چند لمحے رک کر لڑکی کی بات سنی اور اپنی ٹیم کے ایک رکن کو اس کا فون نمبر لینے کا کہا، جس سے ان کی مدد کرنے کی نیت واضح ہوئی۔

لڑکی نے شکر گزاری کے طور پر اکشے کمار کے پاؤں چھونے کی کوشش کی مگر اداکار نے فوراً اسے روک دیا اور کہا، ’بیٹا ایسا مت کرو‘۔

یہ منظر دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور مداحوں نے اکشے کمار کے بڑے دل اور عاجزی کی تعریف کی۔

کئی صارفین نے انہیں مہربان اور انسان دوست قرار دیا۔

واضح رہے کہ اکشے کمار جلد ہی پریادرشن کی فلم ’حیوان‘ میں سیف علی خان کے ساتھ نظر آئیں گے جس کی ریلیز 2026 میں ہی متوقع ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اکشے کمار کا مداح کے ساتھ برتاؤ سوشل میڈیا پر وائرل

اکشے کمار کا مداح کے ساتھ برتاؤ سوشل میڈیا پر وائرل

 Jan 16, 2026 01:07 PM |
فضا علی کی بیٹی کی اپنے والد کی شادی میں شرکت، اداکارہ کا ردعمل وائرل

فضا علی کی بیٹی کی اپنے والد کی شادی میں شرکت، اداکارہ کا ردعمل وائرل

 Jan 16, 2026 12:05 PM |
ہنی سنگھ کا غیر اخلاقی بیان وائرل، گلوکار نے معافی مانگ لی

ہنی سنگھ کا غیر اخلاقی بیان وائرل، گلوکار نے معافی مانگ لی

 Jan 16, 2026 11:03 AM |

متعلقہ

Express News

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

Express News

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Express News

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

Express News

دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

Express News

انوشے اشرف کی نادیہ خان کا مذاق اڑانے کی ویڈیو وائرل  

Express News

’یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا‘، منفرد اسلوب کے شاعر محسن نقوی کی 30ویں برسی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو