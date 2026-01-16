پاکستان میں مذہب، ریاست اور اخلاقیات کیخلاف چلنے والے لاکھوں آن لائن پلیٹ فارمز بلاک

ریاست اور دفاع پاکستان کے خلاف 1 لاکھ 48 ہزار لنکس بلاک کیے گئے

ویب ڈیسک January 16, 2026
facebook whatsup

پاکستان میں مذہب، ریاست اور اخلاقیات کیخلاف ڈیجیٹل مواد پھیلانے پر 10 لاکھ سے زائد ویب لنکس اور یو آر ایل بلاک کر دیے گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق فیس بک اور ٹک ٹاک پر غیر قانونی اور نامناسب مواد شئیر کرنے پر سب سے زیادہ بلاکنگ کی گئی۔ پی ٹی اے نے فیسبک کے 2 لاکھ 29 ہزار لنکس چیک کر کے رپورٹ کیے ، 1 لاکھ 97 ہزار بلاک ہوئے۔

انسٹاگرام پر 43 ہزار یو آر ایل چیک، 38 ہزار بند کیے گئے جبکہ بلاکنگ ریٹ 87 فیصد رہا۔ ٹک ٹاک کے  ایک لاکھ 74 ہزار سے زائد غیر قانونی مواد کےلنکس چیک کیے گئے جبکہ
ایک لاکھ 63 ہزار سے زائد ٹک ٹاک ویڈیوز کے لنکس بند کیے گئے۔

ٹک ٹاک پر سب سے سخت کریک ڈاؤن ہوا جس میں 94 فیصد مواد بلاک ہوا۔ یوٹیوب پر 72 ہزار لنکس کی جانچ پڑتال کی گئی، 64 ہزار سے زائد لنکس بلاک  کیے گئے۔

ایکس کے ایک لاکھ 12 ہزار سے زائد لنکس چیک کیے گئے اور 70 ہزار آٹھ سو لنکس بلاک کیے گئے۔ ایکس پر بلاکنگ ریٹ سب سے کم، صرف 62 فیصد مواد بلاک کیا جاسکا۔

دیگر مختلف پلیٹ فارمز پر 8 لاکھ 98 ہزار لنکس میں سے 8 لاکھ 91 ہزار لنکس بلاک کیے گئے۔ توہین عدالت، بیہودگی، مذہب کے خلاف، پراکسی اور نفرت انگیز مواد کے 14 لاکھ سے زائد لنکس اور یو آر ایل بند کر دیے گئے۔ بیہودگی اور اخلاقیات کے خلاف مواد سرفہرست رہے جس میں 10 لاکھ 61 ہزار سے زائد لنکس بلاک کر دیے گئے۔

ریاست اور دفاع پاکستان کے خلاف 1 لاکھ 48 ہزار لنکس بلاک کیے گئے۔ مذہب کے خلاف مواد پر 1 لاکھ 9 ہزار سے زائد لنکس بند کیے گئے۔ فرقہ وارانہ اور نفرت انگیز مواد پر 76 ہزار لنکس بلاک کیے گئے۔ ہتک عزت اور جعلی شناخت سے متعلق مواد پر بلاکنگ ریٹ سب سے کم رہی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں، بشریٰ انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ کا سخت ردعمل

کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں، بشریٰ انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ کا سخت ردعمل

 Jan 16, 2026 03:36 PM |
مرونل ٹھاکر کی دھنوش سے ویلنٹائن ڈے پر شادی؟ حقیقت کیا ہے

مرونل ٹھاکر کی دھنوش سے ویلنٹائن ڈے پر شادی؟ حقیقت کیا ہے

 Jan 16, 2026 02:59 PM |
اقرار الحسن کی سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی پرچم سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

اقرار الحسن کی سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی پرچم سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

 Jan 16, 2026 03:40 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ تیار ہے، وزیر دفاعی پیداوار

Express News

کراچی میں پارک سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والا تین سالہ بچہ 4 روز بعد بازیاب

Express News

11 جنوری کو غفلت برتنے پر کراچی پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ، 5 ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کیخلاف ایکشن

Express News

وزیراعظم نے چیئرمین ایچ ای سی کی تعیناتی کیلیے بھیجی گئی سمری مسترد کردی

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

عمران خان کو لانے والے چاہتے ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آجائے، خواجہ آصف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو