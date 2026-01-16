پنجاب اسمبلی کے معطل 50 اراکین کی فہرست سامنے آگئی

گوشوارے جمع نہ کرانے والوں میں صوبائی وزیر تعلیم اور اپوزیشن لیڈر کا بام بھی شامل

ویب ڈیسک January 16, 2026
facebook whatsup
لاہور:

الیکشن کمیشن نے مالی سال 2024-25 کے گوشوارے جمع نہ کروانے پر پنجاب اسمبلی کے 50 اراکین کو معطل کر دیا جن کے ناموں کی فہرست سامنے آگئی ہے۔

گوشوارے جمع نہ کرانے والوں میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی کا نام بھی شامل ہے۔

صوبائی وزیر معدنیات شیر علی گورچانی کے والد سردار پرویز اقبال گورچانی اور بھائی سردار شیر افگن گورچانی نے بھی اثاثہ جات کے گوشوارے جمع نہیں کروائے۔

مزید پڑھیں

Express News

وفاقی و صوبائی وزرا سمیت 159 اراکین کی رکنیت معطل، حافظ نعیم کا نام بھی شامل

Express News

16 جنوری تک گوشوارے جمع نہ کرانے والے اراکین اسمبلی کی رکنیت معطل کردی جائے گی، الیکشن کمیشن

گوشوارے جمع نہ کرانے والوں میں اپوزیشن رکن پنجاب اسمبلی میں وسیم خان بدوزئی اور عدنان ڈوگر بھی شامل ہیں۔

الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 50 اراکین کی اثاثہ جات کی تفصیلات جمع نہ کروانے پر رکنیت منسوخ کی ہے۔

گوشوارے جمع نہ کرانے والوں میں تین خواتین اراکین اسمبلی بھی شامل ہیں۔ مخصوص نشست پر منتخب ہو کر آنے والی طاہیہ نون، روبینہ نذیر اور تاشفین صفدر کی رکنیت بھی منسوخ کی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں، بشریٰ انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ کا سخت ردعمل

کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں، بشریٰ انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ کا سخت ردعمل

 Jan 16, 2026 03:36 PM |
مرونل ٹھاکر کی دھنوش سے ویلنٹائن ڈے پر شادی؟ حقیقت کیا ہے

مرونل ٹھاکر کی دھنوش سے ویلنٹائن ڈے پر شادی؟ حقیقت کیا ہے

 Jan 16, 2026 02:59 PM |
اقرار الحسن کی سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی پرچم سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

اقرار الحسن کی سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی پرچم سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

 Jan 16, 2026 03:40 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ تیار ہے، وزیر دفاعی پیداوار

Express News

کراچی میں پارک سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والا تین سالہ بچہ 4 روز بعد بازیاب

Express News

11 جنوری کو غفلت برتنے پر کراچی پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ، 5 ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کیخلاف ایکشن

Express News

وزیراعظم نے چیئرمین ایچ ای سی کی تعیناتی کیلیے بھیجی گئی سمری مسترد کردی

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

عمران خان کو لانے والے چاہتے ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آجائے، خواجہ آصف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو