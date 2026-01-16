شہباز شریف نے ’’وزیراعظم صحت کارڈ‘‘ کا اجرا کردیا

اسلام آباد:
وزیراعظم شہباز شریف عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ’’ وزیراعظم صحت کارڈ ‘‘ کا اجرا کردیا۔
یہ اجرا انہوں نے اسلام آباد میں دوران تقریب کیا۔
اجرا کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو صحت کی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کررہی ہے صحت کی سہولیات شہریوں کا بنیادی حق ہے، اس کارڈ کو متعارف کرانے پر میں وزیر صحت مصطفیٰ کمال، سیکریٹری صحت اور ان کی ٹیم کو مبارک باد پیش کرتا ہوں۔
ان کا کہنا تھا کہ اشرافیہ طبقہ اپنے اور بچوں کے لیے مہنگا ترین علاج کراسکتا ہے مگر عام آدمی جو بڑے مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اگر وہ بیمار ہوجائے تو وہ بغیر علاج ہی اس دنیا سے چلاجاتا ہے، صحت اور علاج کا حق ہر پاکستانی کا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ وزیر صحت اور ان کی ٹیم تھرڈ پارٹی کے ذریعے علاج کی سہولیات پیش کرے گی اور چیک اینڈ بیلنس رکھے گی۔
صحت ہوگی تو ہر میدان میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔