گجرانوالہ؛ 6 سالہ بچی کا زیادتی کے بعد قتل، ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

ملزم عثمان 6 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کے مقدمے میں ریمانڈ پر تھا، پولیس

ویب ڈیسک January 16, 2026
facebook whatsup

گجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں 4 مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران ایک ملزم ہلاک اور 4 زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔

تھانہ صدر کامونکی کے مطابق 6 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگیا۔ سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ڈویژنل ایس پیز سے رپورٹ طلب کر لی۔

ملزم عثمان 6 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل کے مقدمے میں ریمانڈ پر تھا، جو پولیس حراست سے فرار ہوتے وقت اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوگیا جبکہ تین نامعلوم ساتھی فرار ہوگئے۔

تھانہ سول لائن میں پولیس مقابلے کے دوران ریکارڈ یافتہ منشیات فروش طارق پولیس پارٹی پر فائرنگ کے بعد فرار ہوتے ہوئے ڈیوائیڈر لائن سے ٹکرا کر زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، ملزم سے 1560 گرام چرس اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوا۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور؛ 14 سالہ طالبہ کو اغوا کرکے زیادتی کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار

Express News

بھائیوں کے سامنے بہن اغوا، بااثر زمیندار کی ڈیرے پر لے جاکر لڑکی کیساتھ زیادتی

تھانہ دھلے کی حدود میں منشیات کے مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ملزم شہباز عرف نیرا پولیس ناکے سے فرار ہوتے ہوئے بجلی کے پول سے ٹکرا کر زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، ملزم سے 1460 گرام ہیروئن برآمد ہوئی جبکہ ساتھی فرار ہوگیا۔

تھانہ کھیالی کی حدود میں دو منشیات فروش پولیس ناکے سے فرار ہوتے ہوئے زخمی حالت میں گرفتار کرلیے گئے، ملزم افتخار کے قبضے سے 1240 گرام چرس اور ملزم عرفان عرف فرحان سے 1080 گرام چرس برآمد کی گئی۔

سرکل افسران کی زیر نگرانی فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔

سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان کا کہنا تھا کہ پرامن اور محفوظ معاشرے کی تشکیل کے لیے جرائم پیشہ عناصر اور منشیات فروشوں کی بیخ کنی ناگزیر ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں، بشریٰ انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ کا سخت ردعمل

کسی کا گھر اجڑنا خوشی کی بات نہیں، بشریٰ انصاری کے مذاق پر جاوید شیخ کا سخت ردعمل

 Jan 16, 2026 03:36 PM |
مرونل ٹھاکر کی دھنوش سے ویلنٹائن ڈے پر شادی؟ حقیقت کیا ہے

مرونل ٹھاکر کی دھنوش سے ویلنٹائن ڈے پر شادی؟ حقیقت کیا ہے

 Jan 16, 2026 02:59 PM |
اقرار الحسن کی سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی پرچم سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

اقرار الحسن کی سیاسی جماعت کا نام اور پارٹی پرچم سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

 Jan 16, 2026 03:40 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ تیار ہے، وزیر دفاعی پیداوار

Express News

کراچی میں پارک سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والا تین سالہ بچہ 4 روز بعد بازیاب

Express News

11 جنوری کو غفلت برتنے پر کراچی پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ، 5 ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کیخلاف ایکشن

Express News

وزیراعظم نے چیئرمین ایچ ای سی کی تعیناتی کیلیے بھیجی گئی سمری مسترد کردی

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

عمران خان کو لانے والے چاہتے ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آجائے، خواجہ آصف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو