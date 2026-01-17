گھر ٹوٹنے کا طعنہ، بشریٰ انصاری پر سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید

ایونٹ کے دوران بشریٰ انصاری نے جاوید شیخ کی طلاق کے حوالے سے طنز کیا تھا

ویب ڈیسک January 17, 2026
facebook whatsup

پاکستان کی سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری اپنے ساتھی اداکار جاوید شیخ پر ذاتی نوعیت کا مذاق کرنے پر سوشل میڈیا صارفین کی تنقید کی نشانہ بن رہی ہیں۔

بشری انصاری نے ایک پریس ایونٹ کے دوران پاکستان شوبز کے سینئر اور لیجنڈری اداکار جاوید شیخ کی ذاتی زندگی اور خاص طور پر ان کی طلاق کے حوالے سے کچھ جملے کہے جو نہ صرف جاوید شیخ کو ناگوار گزرے بلکہ سوشل میڈیا صارفین نے بھی اس تبصرے پر بشریٰ انصاری کو آڑے ہاتھوں لیا۔

یہ واقعہ اُس وقت پیش آیا جب بشریٰ انصاری، جاوید شیخ، بہروز سبزواری، روبینہ اشرف، اور شبیر جان ایک پریس ایونٹ میں شریک تھے۔ ایونٹ کے دوران بشریٰ انصاری نے جاوید شیخ کی ذاتی زندگی، خصوصاً طلاق کے حوالے سے طنزیہ انداز میں بات کی، جو جاوید شیخ کو ناگوار گزری۔

وائرل ویڈیو کلپ میں بشریٰ انصاری کو یہ کہتے سنا جاسکتا ہے کہ ’’میں جاوید شیخ کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے کچھ کھلایا ہی نہیں کیونکہ ان کا کوئی گھر ہی نہیں تھا، وہ گھر میری آنکھوں کے سامنے بنا اور میری آنکھوں کے سامنے ہی ٹوٹ بھی گیا۔‘‘

اس پر جاوید شیخ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیا ’’بشریٰ نے میری ٹوٹی ہوئی شادی پر مذاق کیا، لیکن ٹوٹا ہوا گھر کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ میں نے کبھی ان کے ٹوٹے ہوئے گھر پر بات نہیں کی، نہ یہ سوال اٹھایا کہ ان کی شادی کیوں ختم ہوئی۔ آئندہ جب میری کہانی سنائیں تو اپنی کہانی بھی ساتھ سنایا کریں، کیونکہ آپ کی شادی بھی نہیں چل سکی۔‘‘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اس ویڈیو کے سامنے آتے ہی سوشل میڈیا پر ردِعمل کا طوفان آگیا۔ کئی صارفین نے بشریٰ انصاری کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور جاوید شیخ کی حمایت کی۔ ایک مداح نے لکھا کہ دونوں فنکاروں کی دوستی نظرِ بد کا شکار ہوگئی، جبکہ ایک اور صارف کا کہنا تھا کہ بشریٰ انصاری اکثر بلاوجہ حد سے زیادہ بول جاتی ہیں۔

کچھ صارفین نے یہ بھی لکھا کہ بشریٰ انصاری بلاشبہ ایک عظیم فنکارہ ہیں، لیکن عمر کے ساتھ ان کے بیانات میں تلخی آتی جا رہی ہے۔ بڑی تعداد میں مداحوں نے جاوید شیخ کو شوبز کا لیجنڈ قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ ہونے والے طنز کو نامناسب اور تکلیف دہ کہا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حنا آفریدی نے تیمور اکبر سے نکاح پر ماہانہ 5 لاکھ خرچ کی ڈیمانڈ کردی

حنا آفریدی نے تیمور اکبر سے نکاح پر ماہانہ 5 لاکھ خرچ کی ڈیمانڈ کردی

 Jan 18, 2026 01:15 PM |
 گووندا اور میرے درمیان طلاق نہیں ہوئی، ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، سنیتا آہوجا

 گووندا اور میرے درمیان طلاق نہیں ہوئی، ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، سنیتا آہوجا

 Jan 18, 2026 12:39 PM |
اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

 Jan 18, 2026 11:27 AM |

متعلقہ

Express News

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

Express News

ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

Express News

کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

Express News

دوسری شادی کی دوسری سالگرہ، شعیب ملک کا ثناء جاوید کیلیے محبت بھرا پیغام

Express News

رنویر کے فلم چھوڑنے پر شاہ رخ خان نے ڈان 3 میں واپسی کی شرط عائد کردی

Express News

عامر خان نے اچانک وزن میں بڑی کمی کا راز بتا دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو